В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T10:49
2026-03-25T10:49
2026-03-25T10:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Под угрозами со стороны подсудимого девочка долгое время не решалась сообщить о происходящем.Суд признал фигуранта виновным в половых преступлениях против девочки и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, по иску надзорного ведомства в пользу потерпевшей взыскано 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенкомСевастопольца будут судить за растление малолетнихВ Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
крым, происшествия, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, приговор, новости крыма, правосудие
В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
В Крыму мужчина осужден на 13 лет за насилие над 8-летней дочерью своей сожительницы
10:49 25.03.2026 (обновлено: 10:51 25.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что мужчина с октября 2017 года по март 2023 неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода преступления потерпевшей исполнилось 8 лет", - уточнили в СК.
Под угрозами со стороны подсудимого девочка долгое время не решалась сообщить о происходящем.
Суд признал фигуранта виновным в половых преступлениях против девочки и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, по иску надзорного ведомства в пользу потерпевшей взыскано 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Пока приговор в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым: