В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда - РИА Новости Крым, 25.03.2026

36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Под угрозами со стороны подсудимого девочка долгое время не решалась сообщить о происходящем.Суд признал фигуранта виновным в половых преступлениях против девочки и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, по иску надзорного ведомства в пользу потерпевшей взыскано 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Пока приговор в законную силу не вступил.

