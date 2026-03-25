В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Под угрозами со стороны подсудимого девочка долгое время не решалась сообщить о происходящем.Суд признал фигуранта виновным в половых преступлениях против девочки и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, по иску надзорного ведомства в пользу потерпевшей взыскано 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Пока приговор в законную силу не вступил.
В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда

10:49 25.03.2026 (обновлено: 10:51 25.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В зале суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 36-летний житель Щелкино приговорен к 13 годам колонии строгого режима за половые преступления против падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что мужчина с октября 2017 года по март 2023 неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода преступления потерпевшей исполнилось 8 лет", - уточнили в СК.
Под угрозами со стороны подсудимого девочка долгое время не решалась сообщить о происходящем.
Суд признал фигуранта виновным в половых преступлениях против девочки и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, по иску надзорного ведомства в пользу потерпевшей взыскано 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Пока приговор в законную силу не вступил.
