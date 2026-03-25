В крымской больнице умер раненный при атаке ВСУ на Алешки

2026-03-25T15:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Раненный при атаке украинского беспилотника в Алешках Херсонской области и эвакуированный в Крым мужчина, скончался в Симферопольской больнице №6. Об этом сообщили в Минздраве РК.6 марта 2026 года в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать были ранены, сообщал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым. 17 марта один из раненных выписан из больницы.Второго мужчину спасти не удалось.В понедельник стало известно, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области.За ночь над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны. В Брянской области есть раненые в результате удара по предприятию.Также в Скадовском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад "Солнышко". Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей.

https://crimea.ria.ru/20260325/14-rossiyan-pogibli-ot-udarov-vsu-za-minuvshuyu-nedelyu-1154615223.html

