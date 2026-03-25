В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
В Крым в майские праздники будут курсировать 13 поездов, в том числе поезд из Минеральных Вод, который начнет ходить в конце апреля. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T14:51
2026-03-25T14:51
2026-03-25T14:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крым в майские праздники будут курсировать 13 поездов, в том числе поезд из Минеральных Вод, который начнет ходить в конце апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Как отметил перевозчик, город Минеральные Воды стал новой начальной точкой для железнодорожного маршрута в Крым. По нему в конце апреля начнет курсировать ежедневный поезд № 26/25."В Минеральных Водах есть действующий аэропорт, на территории которого в прошлом году заработал новый пассажирский терминал. Это делает дорогу на Крымский полуостров более удобной", - отметили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Среди поездов, курсирующих в майские праздники, будет два сезонных – из Москвы и из Санкт-Петербурга в Евпаторию. Прицепная группа из Владикавказа в Симферополь будет ходить с конца апреля по начало октября, добавили в компании.Уже с конца мая пассажиры смогут отправиться в Крым по новому маршруту – из Оренбурга. Беспересадочная группа вагонов, выезжая из Оренбурга, будет присоединяться к поезду №194/193 в Самаре и следовать маршрутом через Симферополь до Севастополя, указал оператор перевозок.Всего в летний сезон 2026 года в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов – 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию и Белоруссию соединили электрички - сколько стоят билеты 11 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дороги Открыты продажи на летние поезда в Крым
гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, новости крыма, майские праздники
В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
В Крым в майские праздники будет курсировать 13 поездов – перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым.
В Крым в майские праздники будут курсировать 13 поездов, в том числе поезд из Минеральных Вод, который начнет ходить в конце апреля. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"В майские праздники в Крым будут курсировать 13 поездов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Адлера, Минеральных Вод, а также прицепная группа из Владикавказа. Их номера: 7/8, 17/18, 25/26, 27/28, 67/68, 75/76, 77/78, 91/92, 97/98, 141/142, 173/174, 179/180, 315/316, прицепная группа 417(С)", - рассказали в компании.
Как отметил перевозчик, город Минеральные Воды стал новой начальной точкой для железнодорожного маршрута в Крым. По нему в конце апреля начнет курсировать ежедневный поезд № 26/25.
"В Минеральных Водах есть действующий аэропорт, на территории которого в прошлом году заработал новый пассажирский терминал. Это делает дорогу на Крымский полуостров более удобной", - отметили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
Среди поездов, курсирующих в майские праздники, будет два сезонных – из Москвы и из Санкт-Петербурга в Евпаторию. Прицепная группа из Владикавказа в Симферополь будет ходить с конца апреля по начало октября, добавили в компании.
Уже с конца мая пассажиры смогут отправиться в Крым по новому маршруту – из Оренбурга. Беспересадочная группа вагонов, выезжая из Оренбурга, будет присоединяться к поезду №194/193 в Самаре и следовать маршрутом через Симферополь до Севастополя, указал оператор перевозок.
Всего в летний сезон 2026 года в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов – 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп.
