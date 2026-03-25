В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крым в майские праздники будут курсировать 13 поездов, в том числе поезд из Минеральных Вод, который начнет ходить в конце апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Как отметил перевозчик, город Минеральные Воды стал новой начальной точкой для железнодорожного маршрута в Крым. По нему в конце апреля начнет курсировать ежедневный поезд № 26/25."В Минеральных Водах есть действующий аэропорт, на территории которого в прошлом году заработал новый пассажирский терминал. Это делает дорогу на Крымский полуостров более удобной", - отметили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Среди поездов, курсирующих в майские праздники, будет два сезонных – из Москвы и из Санкт-Петербурга в Евпаторию. Прицепная группа из Владикавказа в Симферополь будет ходить с конца апреля по начало октября, добавили в компании.Уже с конца мая пассажиры смогут отправиться в Крым по новому маршруту – из Оренбурга. Беспересадочная группа вагонов, выезжая из Оренбурга, будет присоединяться к поезду №194/193 в Самаре и следовать маршрутом через Симферополь до Севастополя, указал оператор перевозок.Всего в летний сезон 2026 года в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов – 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп.
