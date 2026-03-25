https://crimea.ria.ru/20260325/v-krym-na-mashine--samyy-populyarnyy-gorod-i-tseny-v-otelyakh-s-parkovkoy-1154583558.html
В Крым на машине – самый популярный город и цены в отелях с парковкой
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в марте 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 25.03.2026
крым
ялта
автомобиль
отдых в крыму
рейтинг
туризм в крыму
новости крыма
крым курортный
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1154583558.jpg?1774416244
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в марте 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ялта вошла в топ-10 направлений для путешествий на автомобиле в марте – Твил
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в марте 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва, собравшая 10% подобных бронирований. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 7% и 5% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Москва за номер в отеле с парковой в среднем просят 4623 рубля, в Питере – 4048, в Сочи – 3550 рублей.
Ялта оказалась на седьмой позиции рейтинга со средней ценой на суточное размещение в 4420 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма автотуристы останавливаются на три ночевки.
Кроме того, в списке лидеров – Краснодар, где стоимость номера за сутки составляет 3463 рубля, Казань – 4169 рублей, Калининград – 3932. Замыкают десятку лидеров Геленджик – 4223 рубля, Нижний Новгород – 3819 и Кисловодск – 4224 рубля.
Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания
в марте, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: