https://crimea.ria.ru/20260325/v-krym-na-mashine--samyy-populyarnyy-gorod-i-tseny-v-otelyakh-s-parkovkoy-1154583558.html

В Крым на машине – самый популярный город и цены в отелях с парковкой

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в марте 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 25.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1154583558.jpg?1774416244

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в марте 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Москва за номер в отеле с парковой в среднем просят 4623 рубля, в Питере – 4048, в Сочи – 3550 рублей.Ялта оказалась на седьмой позиции рейтинга со средней ценой на суточное размещение в 4420 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма автотуристы останавливаются на три ночевки.Кроме того, в списке лидеров – Краснодар, где стоимость номера за сутки составляет 3463 рубля, Казань – 4169 рублей, Калининград – 3932. Замыкают десятку лидеров Геленджик – 4223 рубля, Нижний Новгород – 3819 и Кисловодск – 4224 рубля.Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

