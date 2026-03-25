В Крым на машине – самый популярный город и цены в отелях с парковкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в марте 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Москва за номер в отеле с парковой в среднем просят 4623 рубля, в Питере – 4048, в Сочи – 3550 рублей.Ялта оказалась на седьмой позиции рейтинга со средней ценой на суточное размещение в 4420 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма автотуристы останавливаются на три ночевки.Кроме того, в списке лидеров – Краснодар, где стоимость номера за сутки составляет 3463 рубля, Казань – 4169 рублей, Калининград – 3932. Замыкают десятку лидеров Геленджик – 4223 рубля, Нижний Новгород – 3819 и Кисловодск – 4224 рубля.Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отпуск в одиночку: россияне выбирают Ялту и СевастопольТри города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыхаРоссияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены
Ялта вошла в топ-10 направлений для путешествий на автомобиле в марте – Твил

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в марте 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва, собравшая 10% подобных бронирований. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 7% и 5% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Москва за номер в отеле с парковой в среднем просят 4623 рубля, в Питере – 4048, в Сочи – 3550 рублей.
Ялта оказалась на седьмой позиции рейтинга со средней ценой на суточное размещение в 4420 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма автотуристы останавливаются на три ночевки.
Кроме того, в списке лидеров – Краснодар, где стоимость номера за сутки составляет 3463 рубля, Казань – 4169 рублей, Калининград – 3932. Замыкают десятку лидеров Геленджик – 4223 рубля, Нижний Новгород – 3819 и Кисловодск – 4224 рубля.
Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
