В Белгородской области после ракетного удара нет света, воды и отопления - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Белгородской области после ракетного удара нет света, воды и отопления
В Белгородской области после ракетного удара ВСУ по энергообъектам нет света и отопления

06:11 25.03.2026 (обновлено: 06:18 25.03.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПункт обогрева в Белгороде
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Белгородской области ракетами. Зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла", - написал он в мессенджере MAX.

Все аварийные службы находятся на местах. Более точный масштаб повреждений специалисты смогут оценить в светлое время суток, добавил Гладков.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Накануне четыре человека погибли и семеро получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки.
Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на вторник отразили атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы России, уничтожив 55 БПЛА. Ранним утром ВСУ пытались атаковать Севастополь. Днем ударили по больнице в Запорожской области – обошлось без жертв, и били по гражданским авто – ранены пятеро. С 8 до 14 часов вторника уничтожены 20 дронов, в том числе четыре – над Крымом. Вечером ВСУ ударили по Курской области – 13 человек ранены и один погиб.
