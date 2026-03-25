Троих крымчан обвиняют в изготовлении порноматериалов с несовершеннолетней
Троих крымчан обвиняют в изготовлении порноматериалов с несовершеннолетней
2026-03-25T14:40
2026-03-25T15:13
Троих крымчан обвиняют в изготовлении порноматериалов с несовершеннолетней

14:40 25.03.2026 (обновлено: 15:13 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Крыму троих местных жителей обвиняют в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетней и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Как рассказали в ведомстве, фигуранты установили скрытую видеокамеру в квартире по улице Кирова в Ялте, где после встречи их общего знакомого с несовершеннолетней записали видео интимного содержания. После чего под угрозой распространения видеозаписи обвиняемые потребовали от него три миллиона рублей.  
"Преступные действия выявлены оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Сообщники задержаны по местам своего жительства, после чего по ходатайству следователя судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
В отношении крымчан возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов и последующем вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.
В отношении 31-летнего жителя Ялты, ставшего объектом шантажа, также возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий против несовершеннолетней.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
