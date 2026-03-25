https://crimea.ria.ru/20260325/troikh-krymchan-obvinyayut-v-izgotovlenii-pornomaterialov-s-nesovershennoletney-1154614411.html
Троих крымчан обвиняют в изготовлении порноматериалов с несовершеннолетней
В Крыму троих местных жителей обвиняют в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетней и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном главке... РИА Новости Крым, 25.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Крыму троих местных жителей обвиняют в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетней и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном главке СК России. "Преступные действия выявлены оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Сообщники задержаны по местам своего жительства, после чего по ходатайству следователя судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК. В отношении крымчан возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов и последующем вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.В отношении 31-летнего жителя Ялты, ставшего объектом шантажа, также возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий против несовершеннолетней.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2452cccf3147c9dcf5b63735c699875.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трое крымчан арестованы за изготовление порноматериалов с несовершеннолетней и шантаж
14:40 25.03.2026 (обновлено: 15:13 25.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Крыму троих местных жителей обвиняют в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетней и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Как рассказали в ведомстве, фигуранты установили скрытую видеокамеру в квартире по улице Кирова в Ялте, где после встречи их общего знакомого с несовершеннолетней записали видео интимного содержания. После чего под угрозой распространения видеозаписи обвиняемые потребовали от него три миллиона рублей.
"Преступные действия выявлены оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Сообщники задержаны по местам своего жительства, после чего по ходатайству следователя судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
В отношении крымчан возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов и последующем вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.
В отношении 31-летнего жителя Ялты, ставшего объектом шантажа, также возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий против несовершеннолетней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: