Троих крымчан обвиняют в изготовлении порноматериалов с несовершеннолетней - РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T14:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Крыму троих местных жителей обвиняют в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетней и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном главке СК России. "Преступные действия выявлены оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Сообщники задержаны по местам своего жительства, после чего по ходатайству следователя судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК. В отношении крымчан возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов и последующем вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.В отношении 31-летнего жителя Ялты, ставшего объектом шантажа, также возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий против несовершеннолетней.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

