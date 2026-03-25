Митрополит Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью многодетной матери в Севастополе
митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью при взрыве дома в Севастополе многодетной матери, певчей Татианинского храма при СевГУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
"Со скорбью в сердце и глубоким потрясением воспринял весть о безвременном уходе ко Господу Ольги Вениаминовны Родиковой — верной дочери Церкви и доброй труженицы Севастопольского Татианинского храма. Выражаю искренние соболезнования супругу Сергею Николаевичу, дорогому отцу Иоанну, Екатерине, Ксении, Марии и Татьяне. От всей души молимся о спасении раба Божия Василия", - говорится в сообщении.
Ольге Родиковой недавно исполнилось 50 лет.
Взрыв в жилом доме на Павла Корчагина
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.
По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.
В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.
Читайте также на РИА Новости Крым: