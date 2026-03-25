Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью многодетной матери в Севастополе

Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью многодетной матери в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T14:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью при взрыве дома в Севастополе многодетной матери, певчей Татианинского храма при СевГУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.Ольге Родиковой недавно исполнилось 50 лет.Взрыв в жилом доме на Павла КорчагинаВзрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимацииВторой день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавшихПострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации

