Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью многодетной матери в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью многодетной матери в Севастополе
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью при взрыве дома в Севастополе многодетной матери, певчей Татианинского... РИА Новости Крым, 25.03.2026
14:58 25.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью при взрыве дома в Севастополе многодетной матери, певчей Татианинского храма при СевГУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
"Со скорбью в сердце и глубоким потрясением воспринял весть о безвременном уходе ко Господу Ольги Вениаминовны Родиковой — верной дочери Церкви и доброй труженицы Севастопольского Татианинского храма. Выражаю искренние соболезнования супругу Сергею Николаевичу, дорогому отцу Иоанну, Екатерине, Ксении, Марии и Татьяне. От всей души молимся о спасении раба Божия Василия", - говорится в сообщении.
Ольге Родиковой недавно исполнилось 50 лет.

Взрыв в жилом доме на Павла Корчагина

Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.
По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.
В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации
Второй день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавших
Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации
 
15:20В крымской больнице умер раненный при атаке ВСУ на Алешки
15:0714 россиян погибли от ударов ВСУ за минувшую неделю
14:58Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью многодетной матери в Севастополе
14:51В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
14:40Троих крымчан обвиняют в изготовлении порноматериалов с несовершеннолетней
14:27В Севастополе завершается ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского
14:23Жизни вне опасности: Развожаев навестил раненных при взрыве детей
14:14Рейд в Севастополе открыт
14:10Крымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержки
13:38Песков рассказал о контактах с США по Украине
13:30Новости Севастополя: начался прием заявлений на выплаты пострадавшим при взрыве
13:23ВСУ атакуют Москву: сбито 10 украинских беспилотников
13:19В Севастополе закрыли рейд и остановили катера
13:08Взрывные работы пройдут в Севастополе - будет громко
13:01Кабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и Новороссии
12:55Реконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочно
12:47Российская ПВО уничтожила 543 вражеских дрона и четыре ракеты "Нептун"
12:36Венгрия останавливает поставки газа на Украину из-за "Дружбы"
12:16В Москве накрыли хакерскую площадку по торговле персональными данными 0:41
12:13Армия России освободила Никифоровку в ДНР
Лента новостейМолния