Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске - РИА Новости Крым, 25.03.2026

На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону. РИА Новости Крым, 25.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону.По данным силовиков, координаты расположения интересующих объектов учебной базы исполнитель получил от куратора, который далее давал инструкции о том, как проникнуть на территорию базы и приготовить зажигательную смесь."Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ", – говорится в сообщении.Нанесение ущерба учебной базе не допущено. Сейчас задержанный арестован. Уточняется, что украинские спецслужбы склонили жителя РФ к совершению теракта по схеме телефонного мошенничества.

