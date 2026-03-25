Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске
На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону.
2026-03-25T11:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону.По данным силовиков, координаты расположения интересующих объектов учебной базы исполнитель получил от куратора, который далее давал инструкции о том, как проникнуть на территорию базы и приготовить зажигательную смесь."Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ", – говорится в сообщении.Нанесение ущерба учебной базе не допущено. Сейчас задержанный арестован. Уточняется, что украинские спецслужбы склонили жителя РФ к совершению теракта по схеме телефонного мошенничества.
В университете МВД России в Новороссийске предотвратили теракт – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону.
"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным силовиков, координаты расположения интересующих объектов учебной базы исполнитель получил от куратора, который далее давал инструкции о том, как проникнуть на территорию базы и приготовить зажигательную смесь.
"Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ", – говорится в сообщении.
Нанесение ущерба учебной базе не допущено. Сейчас задержанный арестован. Уточняется, что украинские спецслужбы склонили жителя РФ к совершению теракта по схеме телефонного мошенничества.
