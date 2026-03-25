Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске
Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске
На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону. РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T11:21
2026-03-25T11:21
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новороссийск
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
антитеррор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону.По данным силовиков, координаты расположения интересующих объектов учебной базы исполнитель получил от куратора, который далее давал инструкции о том, как проникнуть на территорию базы и приготовить зажигательную смесь."Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ", – говорится в сообщении.Нанесение ущерба учебной базе не допущено. Сейчас задержанный арестован. Уточняется, что украинские спецслужбы склонили жителя РФ к совершению теракта по схеме телефонного мошенничества.
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новороссийск, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, антитеррор
Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске

В университете МВД России в Новороссийске предотвратили теракт – ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону.

"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России", – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным силовиков, координаты расположения интересующих объектов учебной базы исполнитель получил от куратора, который далее давал инструкции о том, как проникнуть на территорию базы и приготовить зажигательную смесь.
"Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ", – говорится в сообщении.
Нанесение ущерба учебной базе не допущено. Сейчас задержанный арестован. Уточняется, что украинские спецслужбы склонили жителя РФ к совершению теракта по схеме телефонного мошенничества.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактНовороссийскМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиАнтитеррор
 
