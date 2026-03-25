США близки к достижению целей операции против Ирана – Белый дом

США близки к достижению целей операции против Ирана – Белый дом - РИА Новости Крым, 25.03.2026

США близки к достижению целей операции против Ирана – Белый дом

США очень близки к достижению ключевых целей операции против Ирана. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

2026-03-25T21:16

2026-03-25T21:16

2026-03-25T21:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. США очень близки к достижению ключевых целей операции против Ирана. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.По ее словам, эта операция продолжается полным ходом.Левитт также заявила, что переговоры с Ираном "продолжаются и проходят продуктивно".Накануне Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.Ранее иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои условия для этого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белый дом, новости, в мире, политика, сша, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном