США близки к достижению целей операции против Ирана – Белый дом - РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T21:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. США очень близки к достижению ключевых целей операции против Ирана. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Мы вплотную приблизились к достижению основных целей операции", - цитирует Левитт агентство РИА Новости.
По ее словам, эта операция продолжается полным ходом.
Левитт также заявила, что переговоры с Ираном "продолжаются и проходят продуктивно".
"Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение... президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад", - добавила она.
Накануне Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете "позитивных и продуктивных переговоров", прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф сообщил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками.
Ранее иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои условия для этого.
