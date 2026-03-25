https://crimea.ria.ru/20260325/s-krasnymi-tochkami-na-bryushke-v-krymu-nashli-novye-vidy-paukov-1154616118.html
С красными точками на брюшке: в Крыму нашли новые виды пауков
2026-03-25T15:57
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
крым
мыс казантип
природа
насекомые
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904751_0:115:1601:1015_1920x0_80_0_0_f9f9a4da16a03d29e4bab365a7db4700.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904751_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_bdde16eee61d2083bc844585bdc29432.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму обнаружены новые виды пауков на территории Казантипа
15:57 25.03.2026 (обновлено: 16:03 25.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым.
На мысе Казантип ученые обнаружили пять новых видов пауков. Два из них – Euryopis laeta и Phycosoma inornatum – впервые замечены не только в этом районе полуострова, но и в целом в регионе. Об этом РИА Новости Крым
рассказал ассистент кафедры зоологии и аквакультуры Иван Валюх.
"В Крыму на территории Казантипа впервые найдены пять видов пауков. И впервые для Крыма отмечены два вида. Это Euryopis laeta и Phycosoma inornatum. Они некрупного размера, всего два-два с половиной миллиметра и живут они в подстилке на почве – в траве, листве, на почве. Соответственно, обнаружить их было сложнее, поэтому долгое время они оставались ненайденными", – рассказал эксперт.
По словам ученого, новые виды паучков не опасны для человека ввиду своего размера. "У них коготочки, которыми они кусают – хелицеры – очень маленькие и человеческую кожу попросту прокусить не могут, поэтому опасности для человека они не представляют", – пояснил он.
Невооруженным глазом обнаружить такого паука крайне сложно, он ведет весьма скрытый образ жизни, его нужно целенаправленно искать. Поможет в этом деле лупа или даже микроскоп. Тогда, например, у вида Euryopis laeta можно разглядеть на черном брюшке четыре красные точки, добавил собеседник.
"Если говорить про Euryopis laeta, то у них ареал обитания от Пиренейского полуострова до Казахстана, захватывает даже северную Африку. Вид Phycosoma inornatum обитает тоже от Пиренейского до Казахстана, но отсутствуют в Африке", – рассказал ученый, уточнив, что эти виды можно встретить не только на территории Казантипа, но и в других частях полуострова.
С учетом сделанных находок, с территории Казантипа теперь известно 160 видов пауков, в общей сложности сейчас на полуострове учтено 605 видов пауков. Дальнейшие исследования в этом направлении планируются, подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.