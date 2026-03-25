С красными точками на брюшке: в Крыму нашли новые виды пауков

На мысе Казантип ученые обнаружили пять новых видов пауков. Два из них – Euryopis laeta и Phycosoma inornatum – впервые замечены не только в этом районе... РИА Новости Крым, 25.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На мысе Казантип ученые обнаружили пять новых видов пауков. Два из них – Euryopis laeta и Phycosoma inornatum – впервые замечены не только в этом районе полуострова, но и в целом в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказал ассистент кафедры зоологии и аквакультуры Иван Валюх.По словам ученого, новые виды паучков не опасны для человека ввиду своего размера. "У них коготочки, которыми они кусают – хелицеры – очень маленькие и человеческую кожу попросту прокусить не могут, поэтому опасности для человека они не представляют", – пояснил он.Невооруженным глазом обнаружить такого паука крайне сложно, он ведет весьма скрытый образ жизни, его нужно целенаправленно искать. Поможет в этом деле лупа или даже микроскоп. Тогда, например, у вида Euryopis laeta можно разглядеть на черном брюшке четыре красные точки, добавил собеседник.С учетом сделанных находок, с территории Казантипа теперь известно 160 видов пауков, в общей сложности сейчас на полуострове учтено 605 видов пауков. Дальнейшие исследования в этом направлении планируются, подытожил эксперт.

