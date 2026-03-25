С красными точками на брюшке: в Крыму нашли новые виды пауков
С красными точками на брюшке: в Крыму нашли новые виды пауков
новости крыма, крым, мыс казантип, природа, насекомые
С красными точками на брюшке: в Крыму нашли новые виды пауков

В Крыму обнаружены новые виды пауков на территории Казантипа

15:57 25.03.2026 (обновлено: 16:03 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На мысе Казантип ученые обнаружили пять новых видов пауков. Два из них – Euryopis laeta и Phycosoma inornatum – впервые замечены не только в этом районе полуострова, но и в целом в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказал ассистент кафедры зоологии и аквакультуры Иван Валюх.

"В Крыму на территории Казантипа впервые найдены пять видов пауков. И впервые для Крыма отмечены два вида. Это Euryopis laeta и Phycosoma inornatum. Они некрупного размера, всего два-два с половиной миллиметра и живут они в подстилке на почве – в траве, листве, на почве. Соответственно, обнаружить их было сложнее, поэтому долгое время они оставались ненайденными", – рассказал эксперт.

По словам ученого, новые виды паучков не опасны для человека ввиду своего размера. "У них коготочки, которыми они кусают – хелицеры – очень маленькие и человеческую кожу попросту прокусить не могут, поэтому опасности для человека они не представляют", – пояснил он.
Невооруженным глазом обнаружить такого паука крайне сложно, он ведет весьма скрытый образ жизни, его нужно целенаправленно искать. Поможет в этом деле лупа или даже микроскоп. Тогда, например, у вида Euryopis laeta можно разглядеть на черном брюшке четыре красные точки, добавил собеседник.

"Если говорить про Euryopis laeta, то у них ареал обитания от Пиренейского полуострова до Казахстана, захватывает даже северную Африку. Вид Phycosoma inornatum обитает тоже от Пиренейского до Казахстана, но отсутствуют в Африке", – рассказал ученый, уточнив, что эти виды можно встретить не только на территории Казантипа, но и в других частях полуострова.

С учетом сделанных находок, с территории Казантипа теперь известно 160 видов пауков, в общей сложности сейчас на полуострове учтено 605 видов пауков. Дальнейшие исследования в этом направлении планируются, подытожил эксперт.
