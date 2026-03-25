Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах

Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах - РИА Новости Крым, 25.03.2026

Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах

Более 370 иностранных вывесок было выявлено в Ялте. Работа по их демонтажу и замене на русскоязычные уже стартовала. Об этом в ТГ-канале сообщила глава... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T09:57

2026-03-25T09:57

2026-03-25T09:57

крым

новости крыма

ялта

янина павленко

русский язык

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Более 370 иностранных вывесок было выявлено в Ялте. Работа по их демонтажу и замене на русскоязычные уже стартовала. Об этом в ТГ-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.Более 50 предпринимателей услышали нас и уже демонтировали англоязычные вывески, 182 – получили предписания, работа в этом направлении продолжается."Благодарю тех, кто уже добровольно включился в процесс и настойчиво рекомендую последовать их примеру остальным. Напомню, изменения в законодательстве, по которым все информационные вывески, таблички, надписи и указатели должны быть строго на русском языке, вступили в силу 1 марта. Исключения – только для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания", – добавила Янина Павленко.Размещение информации на языках народов России и иностранных также допускается – но только дополнительно, после основного текста на русском.Помимо этого, каждая конструкция должна иметь согласованный департаментом архитектуры и градостроительства паспорт, соответствовать требованиям правил благоустройства и стандартам размещения, уточнила глава администрации.17 июня 2025 года Госдума приняла Закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документом предусматриваются требования к размещению вывесок и надписей – только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также введен запрет на названия жилых комплексов и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер.В Госсовете Республики Крыма принятый ГД РФ закон назвали "победой всех крымчан".Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык.

крым

ялта

крым, новости крыма, ялта, янина павленко, русский язык