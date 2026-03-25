Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины – Кремль - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины – Кремль
Россия проинформирована об итогах переговоров США и Украины во Флориде – Ушаков

© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины и США
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Вашингтон обстоятельно проинформировал Москву об итогах американо-украинских переговоров, состоявшихся в минувшие выходные в Майами. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Состоялись (переговоры - ред.) во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Встречи делегаций США и Украины во Флориде прошли 21 и 22 марта. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны "продолжили обсуждение ключевых вопросов и следующих шагов в рамках переговорного процесса".
Белый дом назвал переговоры конструктивными и "сосредоточенными на сужении и решении оставшихся вопросов, чтобы приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что контакты России с представителями США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются.
Третий по счету раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
