Россию и Белоруссию соединили электрички - сколько стоят билеты

РЖД открыла продажу билетов на трансграничные пригородные поезда из Смоленска в Оршу и Витебск. Как сообщает пресс-служба компании, решение о запуске маршрутов... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T09:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. РЖД открыла продажу билетов на трансграничные пригородные поезда из Смоленска в Оршу и Витебск. Как сообщает пресс-служба компании, решение о запуске маршрутов было принято главами двух государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства в феврале 2026 года.Билеты на первые рейсы в начале апреля уже в продаже. Их можно приобрести в кассах на станциях по маршрутам следования и в онлайн-сервисах РЖД. По маршруту Смоленск-Витебск поедут двухвагонные дизель-поезда РА-3, по маршруту Смоленск-Орша – четырехвагонные электропоезда. Официальным перевозчиком на этих направлениях назначена Центральная пригородная пассажирская компания.С 8 марта запущено движение международного пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия, следующего из России в Китай, сообщали ранее в РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дорогиПлюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из ТаганрогаВ Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова

