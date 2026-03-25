Россию и Белоруссию соединили электрички - сколько стоят билеты
09:21 25.03.2026 (обновлено: 09:24 25.03.2026)
Железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. РЖД открыла продажу билетов на трансграничные пригородные поезда из Смоленска в Оршу и Витебск. Как сообщает пресс-служба компании, решение о запуске маршрутов было принято главами двух государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства в феврале 2026 года.
"Теперь из Смоленска в Витебск можно добраться за два часа на прямой электричке, а из Смоленска в Оршу – за 1 час и 40 минут. Стоимость проезда до Орши составляет 500 рублей в одну сторону, до Витебска – 435 рублей", – проинформировали в компании .
Билеты на первые рейсы в начале апреля уже в продаже. Их можно приобрести в кассах на станциях по маршрутам следования и в онлайн-сервисах РЖД. По маршруту Смоленск-Витебск поедут двухвагонные дизель-поезда РА-3, по маршруту Смоленск-Орша – четырехвагонные электропоезда. Официальным перевозчиком на этих направлениях назначена Центральная пригородная пассажирская компания.
"Расписание рейсов составлено так, чтобы время ожидания при пересадках между маршрутами и поездами до других городов России и Беларуси не превышало часа. Синхронизированы тарифы и льготы – льготные категории пассажиров России и Беларуси смогут равноценно пользоваться скидками на проезд на всем маршруте", - добавили в пресс-службе.
С 8 марта запущено движение международного пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия, следующего из России в Китай, сообщали ранее в РЖД.
