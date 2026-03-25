Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов
Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов. Об этом заявил сообщила... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T19:41
Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов
Выработаны дополнительные меры по защите следующих из портов РФ судов – Морколлегия
18:28 25.03.2026 (обновлено: 19:41 25.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов. Об этом заявил сообщила пресс-служба Морской коллегии по итогам состоявшегося в среду заседания ведомства, которое провел помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев.
"Обсуждены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях... Выработаны дополнительные мероприятия по нейтрализации террористических угроз в отношении судов, следующих из российских портов", – говорится в сообщении.
Также предложены меры, направленные на обеспечение суверенных прав России в Мировом океане, свободы судоходства и защиту судов, зарегистрированных под флагом Российской Федерации.
Отдельное внимание на совещании уделено ситуации вокруг террористической атаки на газовоз "Арктик Метагаз", следовавший под российским флагом в Средиземном море.
"Сделан акцент на необходимости установления причин и виновных в повреждении танкера. Указано на важность использования полученных доказательств в формировании позиции России о том, что возмещение ущерба возлагается на агрессора в соответствии с нормами международного права", – отмечается в сообщении.
Кроме того, рекомендовано организовать взаимодействие с прибрежными государствами Средиземного моря для совместного устранения последствий террористической атаки на "Арктик Метагаз" и предотвращения экологической катастрофы.
Николай Патрушев в ходе заседания отметил, что западные страны, еще больше нагнетая обстановку, продолжают провокации в отношении судов, выполняющих грузоперевозки в интересах России.
"Риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов, увеличиваются. Досмотрам и задержаниям под надуманными предлогами подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного судоходства", – приводит его слова РИА Новости.
Патрушев указал, что силами Военно-морского флота обеспечивается безопасность судоходства по объектовому и зональному принципам. Также усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны. Обеспечена возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами.
Ранее Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" сообщил
, что разработан и реализуется целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства. Также предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ.
Атаки беспилотников на танкеры
4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз"
в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.
14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда"
под флагом Мальты.
Накануне два зарубежных танкера
, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось
, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos
и Virat
, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь
у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям
по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны
