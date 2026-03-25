Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов

Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов. Об этом заявил сообщила пресс-служба Морской коллегии по итогам состоявшегося в среду заседания ведомства, которое провел помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев.Также предложены меры, направленные на обеспечение суверенных прав России в Мировом океане, свободы судоходства и защиту судов, зарегистрированных под флагом Российской Федерации.Отдельное внимание на совещании уделено ситуации вокруг террористической атаки на газовоз "Арктик Метагаз", следовавший под российским флагом в Средиземном море.Кроме того, рекомендовано организовать взаимодействие с прибрежными государствами Средиземного моря для совместного устранения последствий террористической атаки на "Арктик Метагаз" и предотвращения экологической катастрофы.Николай Патрушев в ходе заседания отметил, что западные страны, еще больше нагнетая обстановку, продолжают провокации в отношении судов, выполняющих грузоперевозки в интересах России.Патрушев указал, что силами Военно-морского флота обеспечивается безопасность судоходства по объектовому и зональному принципам. Также усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны. Обеспечена возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами.Ранее Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что разработан и реализуется целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства. Также предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ.Атаки беспилотников на танкеры4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

