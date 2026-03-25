Россия в любом случае добьется целей СВО - Орбан - РИА Новости Крым, 25.03.2026

Россиия добьется целей спецоперации, у страны разумные цели. Такое мнение выразил в интервью блогеру Марио Науфалу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости Крым, 25.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Россиия добьется целей спецоперации, у страны разумные цели. Такое мнение выразил в интервью блогеру Марио Науфалу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Также Орбан считает, что если Европа признает Украину буферной зоной, то сможет выстроить заново плодотворное сотрудничество с Россией."Единственный разумный шаг – пересмотреть нашу стратегию и сказать: "Хорошо, Украина снова стала буферной зоной". Если мы сможем это сделать, мы сможем укрепить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и всем другим вопросам. И тогда между Россией и Европой может сложиться плодотворное сотрудничество", – сказал премьер-министр Венгрии.Он добавил, что Европе стоит признать, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, чтобы избежать войны с Россией.20 марта сообщалось, что Виктор Орбан по окончании саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз приближается к банкротству и изоляции из-за своей ошибочной политики в отношении России, без переговоров с которой невозможно преодолеть энергетический кризис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия останавливает поставки газа на Украину из-за "Дружбы"Кто и зачем прослушивал главу МИД ВенгрииЭто невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости

