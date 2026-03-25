Россия в любом случае добьется целей СВО - Орбан
Россия в любом случае добьется целей СВО - Орбан
Россиия добьется целей спецоперации, у страны разумные цели. Такое мнение выразил в интервью блогеру Марио Науфалу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости Крым, 25.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Россиия добьется целей спецоперации, у страны разумные цели. Такое мнение выразил в интервью блогеру Марио Науфалу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Позиция России, даже если она вам не нравится, по крайней мере, разумная. Они будут следовать за целью. И они ее добьются. В любом случае", - заявил Орбан, его цитирует РИА Новости.

Также Орбан считает, что если Европа признает Украину буферной зоной, то сможет выстроить заново плодотворное сотрудничество с Россией.
"Единственный разумный шаг – пересмотреть нашу стратегию и сказать: "Хорошо, Украина снова стала буферной зоной". Если мы сможем это сделать, мы сможем укрепить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и всем другим вопросам. И тогда между Россией и Европой может сложиться плодотворное сотрудничество", – сказал премьер-министр Венгрии.
Он добавил, что Европе стоит признать, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

"Если мы поймем, что мы не можем принять Украину ни в качестве члена НАТО, ни в качестве члена ЕС, потому что мы не можем это сделать, - это немедленно приведет к войне между Россией и Европой - мы можем восстановить ситуацию", – заявил Виктор Орбан.

20 марта сообщалось, что Виктор Орбан по окончании саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз приближается к банкротству и изоляции из-за своей ошибочной политики в отношении России, без переговоров с которой невозможно преодолеть энергетический кризис.
