Россия в любом случае добьется целей СВО - Орбан
Россиия добьется целей спецоперации, у страны разумные цели. Такое мнение выразил в интервью блогеру Марио Науфалу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T17:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Россиия добьется целей спецоперации, у страны разумные цели. Такое мнение выразил в интервью блогеру Марио Науфалу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Также Орбан считает, что если Европа признает Украину буферной зоной, то сможет выстроить заново плодотворное сотрудничество с Россией."Единственный разумный шаг – пересмотреть нашу стратегию и сказать: "Хорошо, Украина снова стала буферной зоной". Если мы сможем это сделать, мы сможем укрепить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и всем другим вопросам. И тогда между Россией и Европой может сложиться плодотворное сотрудничество", – сказал премьер-министр Венгрии.Он добавил, что Европе стоит признать, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, чтобы избежать войны с Россией.20 марта сообщалось, что Виктор Орбан по окончании саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз приближается к банкротству и изоляции из-за своей ошибочной политики в отношении России, без переговоров с которой невозможно преодолеть энергетический кризис.
Орбан: Россия в любом случае добьется целей спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Россиия добьется целей спецоперации, у страны разумные цели. Такое мнение выразил в интервью блогеру Марио Науфалу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Позиция России, даже если она вам не нравится, по крайней мере, разумная. Они будут следовать за целью. И они ее добьются. В любом случае", - заявил Орбан, его цитирует РИА Новости.
Также Орбан считает, что если Европа признает Украину буферной зоной, то сможет выстроить заново плодотворное сотрудничество с Россией.
"Единственный разумный шаг – пересмотреть нашу стратегию и сказать: "Хорошо, Украина снова стала буферной зоной". Если мы сможем это сделать, мы сможем укрепить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и всем другим вопросам. И тогда между Россией и Европой может сложиться плодотворное сотрудничество", – сказал премьер-министр Венгрии.
Он добавил, что Европе стоит признать, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, чтобы избежать войны с Россией.
"Если мы поймем, что мы не можем принять Украину ни в качестве члена НАТО, ни в качестве члена ЕС, потому что мы не можем это сделать, - это немедленно приведет к войне между Россией и Европой - мы можем восстановить ситуацию", – заявил Виктор Орбан.
20 марта сообщалось, что Виктор Орбан по окончании саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз приближается к банкротству и изоляции из-за своей ошибочной политики в отношении России
, без переговоров с которой невозможно преодолеть энергетический кризис.
