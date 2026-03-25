Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260325/rospotrebnadzor-predupredil-o-riske-zarazitsya-myshinoy-likhoradkoy-1154605059.html
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой
Весной, когда возрастает активность мелких млекопитающих, значительно увеличивается риск заражения человека геморрагической лихорадкой с почечным синдромом... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T11:48
2026-03-25T11:48
роспотребнадзор
вирусы
здоровье
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Весной, когда возрастает активность мелких млекопитающих, значительно увеличивается риск заражения человека геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). На начальном этапе болезнь нередко принимают за грипп из-за схожести симптомов. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание.На начальной стадии симптомы этой болезни схожи с симптомами гриппа: резко поднимается температура до 38-40 градусов, начинается озноб, сильно болит голова и мышцы. Также отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. По данным специалистов, заболевшие такой лихорадкой люди не заразны для других. При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.Для снижения риска заболевания в Роспотребнадзоре рекомендовали регулярно убирать заросли, строительный и бытовой мусор на дачных и приусадебных участках, принимать меры по исключению проникновения мелких млекопитающих в здания, раскладывать ядоприманки или ловушки для грызунов.Кроме того, гуляя в лесу, нужно выбирать поляны или светлые участки, не располагаться в стогах сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре. Не использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды и умывания воду из неизвестных источников. А пить - исключительно кипяченую или бутилированную воду, напоминают специалисты.Ранее сообщалось, что впервые в мире человек умер от птичьего гриппа H5N5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки МарбургОбнаружен новый опасный штамм оспы обезьянРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_6a47ceedd2e1152cfc2f72097942b783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, вирусы, здоровье, новости
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой весной

11:48 25.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела. Архивное фото
Лаборант иммунологического отдела. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Весной, когда возрастает активность мелких млекопитающих, значительно увеличивается риск заражения человека геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). На начальном этапе болезнь нередко принимают за грипп из-за схожести симптомов. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
"Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом ГЛПС, при посещении леса для сбора ягод и грибов, во время отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках", - сообщили в ведомстве.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание.
На начальной стадии симптомы этой болезни схожи с симптомами гриппа: резко поднимается температура до 38-40 градусов, начинается озноб, сильно болит голова и мышцы. Также отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. По данным специалистов, заболевшие такой лихорадкой люди не заразны для других. При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Для снижения риска заболевания в Роспотребнадзоре рекомендовали регулярно убирать заросли, строительный и бытовой мусор на дачных и приусадебных участках, принимать меры по исключению проникновения мелких млекопитающих в здания, раскладывать ядоприманки или ловушки для грызунов.
Кроме того, гуляя в лесу, нужно выбирать поляны или светлые участки, не располагаться в стогах сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре. Не использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды и умывания воду из неизвестных источников. А пить - исключительно кипяченую или бутилированную воду, напоминают специалисты.
Ранее сообщалось, что впервые в мире человек умер от птичьего гриппа H5N5.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РоспотребнадзорВирусыЗдоровьеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния