Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой
Весной, когда возрастает активность мелких млекопитающих, значительно увеличивается риск заражения человека геморрагической лихорадкой с почечным синдромом... РИА Новости Крым, 25.03.2026
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой весной
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Весной, когда возрастает активность мелких млекопитающих, значительно увеличивается риск заражения человека геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). На начальном этапе болезнь нередко принимают за грипп из-за схожести симптомов. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
"Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом ГЛПС, при посещении леса для сбора ягод и грибов, во время отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках", - сообщили в ведомстве.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание.
На начальной стадии симптомы этой болезни схожи с симптомами гриппа: резко поднимается температура до 38-40 градусов, начинается озноб, сильно болит голова и мышцы. Также отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. По данным специалистов, заболевшие такой лихорадкой люди не заразны для других. При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Для снижения риска заболевания в Роспотребнадзоре рекомендовали регулярно убирать заросли, строительный и бытовой мусор на дачных и приусадебных участках, принимать меры по исключению проникновения мелких млекопитающих в здания, раскладывать ядоприманки или ловушки для грызунов.
Кроме того, гуляя в лесу, нужно выбирать поляны или светлые участки, не располагаться в стогах сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре. Не использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды и умывания воду из неизвестных источников. А пить - исключительно кипяченую или бутилированную воду, напоминают специалисты.
Ранее сообщалось, что впервые в мире человек умер
от птичьего гриппа H5N5.
