Реконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочно

2026-03-25T12:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Реконструкцию моста через реку Альма в Бахчисарайском районе Крыма планируют завершить к июню. Об этом сообщил руководитель проекта реконструкции, представитель подрядчика Артем Тарасов.Одновременно рабочие приступили к монтажу дорожного полотна, сетей, а также бурению и установке балок. Протяженность моста – 240 метров, ширина – порядка 17 метров. По словам Артема Тарасова, конструкция практически построена заново. Новый мост соответствует современным требованиям безопасности, а его сейсмостойкость – около 9 баллов.Реконструкция моста на дороге Тополи – Севастьяновка проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Стоимость объекта 250 млн рублей, сообщил главный инженер Службы автомобильных дорог Республики Крым Тимофей Поляков.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что в Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года. Он отмечал, что есть объекты, где необходимо ускорить темпы работ. Это мост в районе села Подлесное на подъезде к автодороге Бахчисарай – Ялта, мосты Белогорск – Приветное, Гвардейское – Красная Зорька (на подъезде к автодороге Гвардейское), а также Соляное – Батальное – Ерофеево.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по объездной АлуштыТрасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеСевастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ

