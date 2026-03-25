Реконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочно
В Бахчисарайском районе Крыма реконструкция моста через реку Альма завершится к лету
12:55 25.03.2026 (обновлено: 13:14 25.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Реконструкцию моста через реку Альма в Бахчисарайском районе Крыма планируют завершить к июню. Об этом сообщил руководитель проекта реконструкции, представитель подрядчика Артем Тарасов.
"Реконструкция мостового сооружения находится сейчас на втором, завершающем этапе. Движение по мосту открыли после первого этапа работ еще в декабре прошлого года – тогда расширяли одну из полос. Сейчас готовимся к монтажу балок пролетного строения. Параллельно ведутся работы на подходах к мосту", - отметил Артем Тарасов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Одновременно рабочие приступили к монтажу дорожного полотна, сетей, а также бурению и установке балок.
Протяженность моста – 240 метров, ширина – порядка 17 метров. По словам Артема Тарасова, конструкция практически построена заново. Новый мост соответствует современным требованиям безопасности, а его сейсмостойкость – около 9 баллов.
"Работы ведутся с опережением, планировалось сдать объект 1 ноября, однако полностью функционировать он начнет уже вначале лета", - уточнил представитель подрядчика.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста на дороге Тополи – Севастьяновка проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Стоимость объекта 250 млн рублей, сообщил главный инженер Службы автомобильных дорог Республики Крым Тимофей Поляков.
"Контракт на реконструкцию заключили в мае 2025 года. И сразу начались работы. Помимо этого объекта идут реконструкции мостов в селе Морское через реку Шелен, на участках Воинка – Джанкой, Уютное – Зоркино – Чкалово и других. Всего в этом году планируется сдать 10 объектов", - отметил Поляков.
Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что в Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года. Он отмечал, что есть объекты, где необходимо ускорить темпы работ. Это мост в районе села Подлесное на подъезде к автодороге Бахчисарай – Ялта, мосты Белогорск – Приветное, Гвардейское – Красная Зорька (на подъезде к автодороге Гвардейское), а также Соляное – Батальное – Ерофеево.
