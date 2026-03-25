Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
https://crimea.ria.ru/20260325/rekonstruktsiyu-mosta-cherez-reku-alma-v-krymu-zakonchat-dosrochno-1154610105.html
Реконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочно
2026-03-25T12:55
2026-03-25T13:14
крым
бахчисарайский район
бахчисарай
дороги
дороги крыма
реконструкция
ситуация на дорогах крыма
служба автомобильных дорог республики крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154605593_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_51d1ec4c521bb9862738c8abd6da714f.jpg
https://crimea.ria.ru/20260306/kogda-zakonchat-remont-trassy-yalta--sevastopol-1153762143.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154605593_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4e116138979234e5fa92282dc983e8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Реконструкцию моста через реку Альма в Крыму закончат досрочно

В Бахчисарайском районе Крыма реконструкция моста через реку Альма завершится к лету

12:55 25.03.2026 (обновлено: 13:14 25.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Реконструкцию моста через реку Альма в Бахчисарайском районе Крыма планируют завершить к июню. Об этом сообщил руководитель проекта реконструкции, представитель подрядчика Артем Тарасов.
"Реконструкция мостового сооружения находится сейчас на втором, завершающем этапе. Движение по мосту открыли после первого этапа работ еще в декабре прошлого года – тогда расширяли одну из полос. Сейчас готовимся к монтажу балок пролетного строения. Параллельно ведутся работы на подходах к мосту", - отметил Артем Тарасов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Одновременно рабочие приступили к монтажу дорожного полотна, сетей, а также бурению и установке балок.
Протяженность моста – 240 метров, ширина – порядка 17 метров. По словам Артема Тарасова, конструкция практически построена заново. Новый мост соответствует современным требованиям безопасности, а его сейсмостойкость – около 9 баллов.
"Работы ведутся с опережением, планировалось сдать объект 1 ноября, однако полностью функционировать он начнет уже вначале лета", - уточнил представитель подрядчика.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста на дороге Тополи – Севастьяновка проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Стоимость объекта 250 млн рублей, сообщил главный инженер Службы автомобильных дорог Республики Крым Тимофей Поляков.

"Контракт на реконструкцию заключили в мае 2025 года. И сразу начались работы. Помимо этого объекта идут реконструкции мостов в селе Морское через реку Шелен, на участках Воинка – Джанкой, Уютное – Зоркино – Чкалово и других. Всего в этом году планируется сдать 10 объектов", - отметил Поляков.

Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что в Крыму ведут ремонтные работы сразу на десяти мостах, четыре из них завершат уже в конце 2025 года. Он отмечал, что есть объекты, где необходимо ускорить темпы работ. Это мост в районе села Подлесное на подъезде к автодороге Бахчисарай – Ялта, мосты Белогорск – Приветное, Гвардейское – Красная Зорька (на подъезде к автодороге Гвардейское), а также Соляное – Батальное – Ерофеево.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
1 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
2 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство
Строительство
3 из 7
Строительство
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
4 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
5 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
6 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
7 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Строительство
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымБахчисарайский районБахчисарайДорогиДороги КрымаРеконструкцияСлужба автомобильных дорог Республики КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
