Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPN - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPN
Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPN - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPN
Владельцы бесплатных VPN могут зарабатывать на передаче личных данных россиян мошенникам. Об этом предупреждает правительственный сайт Объясняем.рф. РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T08:39
2026-03-25T08:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Владельцы бесплатных VPN могут зарабатывать на передаче личных данных россиян мошенникам. Об этом предупреждает правительственный сайт Объясняем.рф.Бесплатные VPN-сервисы могут собирать и продавать персональные данные и историю браузера рекламным платформам и мошенникам. Кроме того, такие приложения выдают навязчивую рекламу, а также могут принудительно перенаправлять на сомнительные сайты, заражать устройства вирусами, перехватывать логины, пароли и банковские данные, предупреждают специалисты."Не устанавливайте VPN из непроверенных источников. Наибольшую опасность представляют сервисы, которые рекламируют в мессенджерах или на сомнительных сайтах", - говорят эксперты, объясняя, это если нет информации о том, за счет чего работает сервис, то, скорее всего, источник дохода — личные данные граждан.Важно внимательно следить за тем, доступ к какой личной информации запрашивает программа. VPN не нужен доступ к вашим контактам, СМС или геолокации для "обеспечения безопасности", уточняют специалисты.Ранее о том, какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно им пользоваться в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его мнению, самая главная угроза и одновременно и самый главный фильтр и инструмент безопасности – это сам пользователь.В прошлом году количество несовершеннолетних, пострадавших в России от киберпреступлений, за девять месяцев возросло на 120%. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК (Киберполиция) МВД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Детская истерика из-за блокировки Roblox: что делать и как пережитьКибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практикеХакерские атаки: как защититься от киберугроз
россия, цифровая безопасность, vpn, общество, совет эксперта, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество, новости
Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPN

Бесплатные VPN могут продавать мошенникам личные данные

08:39 25.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Владельцы бесплатных VPN могут зарабатывать на передаче личных данных россиян мошенникам. Об этом предупреждает правительственный сайт Объясняем.рф.
"Бесплатные VPN не скрывают ваши данные, а передают их мошенникам. Если приложение не требует оплаты, скорее всего, его владельцы зарабатывают, продавая данные пользователей. Исследования показывают: значительная часть бесплатных VPN содержит шпионские модули для слежки", - говорится в сообщении.
Бесплатные VPN-сервисы могут собирать и продавать персональные данные и историю браузера рекламным платформам и мошенникам. Кроме того, такие приложения выдают навязчивую рекламу, а также могут принудительно перенаправлять на сомнительные сайты, заражать устройства вирусами, перехватывать логины, пароли и банковские данные, предупреждают специалисты.
"Не устанавливайте VPN из непроверенных источников. Наибольшую опасность представляют сервисы, которые рекламируют в мессенджерах или на сомнительных сайтах", - говорят эксперты, объясняя, это если нет информации о том, за счет чего работает сервис, то, скорее всего, источник дохода — личные данные граждан.
Важно внимательно следить за тем, доступ к какой личной информации запрашивает программа. VPN не нужен доступ к вашим контактам, СМС или геолокации для "обеспечения безопасности", уточняют специалисты.
Ранее о том, какие угрозы таит в себе интернет и как безопасно им пользоваться в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его мнению, самая главная угроза и одновременно и самый главный фильтр и инструмент безопасности – это сам пользователь.
В прошлом году количество несовершеннолетних, пострадавших в России от киберпреступлений, за девять месяцев возросло на 120%. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК (Киберполиция) МВД России.
РоссияЦифровая безопасностьVPNОбществоСовет экспертаКибербезопасностьКиберпреступностьМошенничествоНовости
 
