Путин: успех деятелей культуры – это вклад в будущее России - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Путин: успех деятелей культуры – это вклад в будущее России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Неравнодушие, стремление к справедливости и безграничная любовь к родной стране являются лучшими проявлениями отечественной культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на вручении премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
"Дорогие друзья, все ваше творчество, ваша работа сложены истинным талантом, огромным трудолюбием и гражданской ответственностью. Они утверждают лучшее, что есть в нашей великой отечественной культуре: неравнодушие, стремление к справедливости, безграничную любовь к родной стране, стремление к тому, чтобы наши дети были лучше нас, лучше, чем мы", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что успех деятелей культуры – это, безусловно, вклад в будущее России.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.
Лауреатами премии для молодых деятелей культуры за 2025 год стали главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, молодые артисты "Геликон-оперы" Игорь Морозов и Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина.
Премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества получили художественный руководитель Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолий Кисляков, радиоканал "Детское радио" и Музей истории военной формы. "Детское радио" получило премию за создание культурно-просветительской экосистемы для детей. Премия за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи присуждена Музею истории военной формы. Программы музея ориентированы на юную аудиторию, воспитывают гордость за подвиги предков и уважение к человеку в форме – защитнику Отечества.
