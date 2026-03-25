https://crimea.ria.ru/20260325/putin-uspekh-deyateley-kultury--eto-vklad-v-buduschee-rossii-1154632428.html

Путин: успех деятелей культуры – это вклад в будущее России

Неравнодушие, стремление к справедливости и безграничная любовь к родной стране являются лучшими проявлениями отечественной культуры. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 25.03.2026

владимир путин (политик)

россия

культура

праздники и памятные даты

награды

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154632907_0:400:2929:2048_1920x0_80_0_0_16e7a20b5bf779c9274424cb09c12934.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Неравнодушие, стремление к справедливости и безграничная любовь к родной стране являются лучшими проявлениями отечественной культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на вручении премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.Путин отметил, что успех деятелей культуры – это, безусловно, вклад в будущее России.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.Лауреатами премии для молодых деятелей культуры за 2025 год стали главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, молодые артисты "Геликон-оперы" Игорь Морозов и Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина.Премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества получили художественный руководитель Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолий Кисляков, радиоканал "Детское радио" и Музей истории военной формы. "Детское радио" получило премию за создание культурно-просветительской экосистемы для детей. Премия за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи присуждена Музею истории военной формы. Программы музея ориентированы на юную аудиторию, воспитывают гордость за подвиги предков и уважение к человеку в форме – защитнику Отечества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

