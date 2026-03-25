Путин прокомментировал арест археолога Бутягина

Арест археолога Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело – Путин
21:49 25.03.2026 (обновлено: 21:59 25.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Арест российского археолога Александра Бутягина и решение польского суда о его экстрадиции на Украину лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.
"То, что с ним (Бутягиным – ред.) сейчас происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело", – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями.
"Что касается ученого, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, все у него было по договоренности всегда с властями", – указал президент.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
