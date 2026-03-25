https://crimea.ria.ru/20260325/putin-prokommentiroval-arest-arkheologa-butyagina-1154634204.html

Путин прокомментировал арест археолога Бутягина

Путин прокомментировал арест археолога Бутягина - РИА Новости Крым, 25.03.2026

Путин прокомментировал арест археолога Бутягина

Арест российского археолога Александра Бутягина и решение польского суда о его экстрадиции на Украину лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело. Об этом... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T21:49

2026-03-25T21:49

2026-03-25T21:59

мнения

александр бутягин

археология в крыму

происшествия

польша

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154634269_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_d7339c67258190931db291caa2bad0cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Арест российского археолога Александра Бутягина и решение польского суда о его экстрадиции на Украину лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.Путин подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – ЗахароваКрымские ученые прокомментировали задержание БутягинаЧто спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр бутягин, археология в крыму, происшествия, польша