Путин ограничил вывоз наличных денег и золота из России
Президент России Владимир Путин подписал ряд законопроектов, ограничивающих вывоз наличных рублей и золотых слитков из РФ. Документы опубликованы на портале... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T22:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал ряд законопроектов, ограничивающих вывоз наличных рублей и золотых слитков из РФ. Документы опубликованы на портале нормативно-правовых актов.Так, с 1 апреля текущего года установлен запрет для физлиц на вывоз из России в государства-члены Евразийского экономического союза наличных рублей в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центробанка РФ, установленному на дату вывоза.Исключения составляют случаи, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах, определяемых российским правительством, при наличии банковских выписок.Юрлицам и индивидуальным предпринимателям также запрещено вывозить наличные рубли в страны ЕАЭС. Исключением будут случаи, если вывоз наличных рублей осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу в международных аэропортах, определяемых правительством, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты РФ.Кроме того, c 1 мая 2026 года запрещено вывозить из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Ограничение распространяются на физлиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Исключением являются случаи, когда вывоз аффинированного золота в слитках осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через границу РФ в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также в аэропорту "Кневичи" (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты.
РИА Новости Крым
