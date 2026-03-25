https://crimea.ria.ru/20260325/putin-ogranichil-vyvoz-nalichnykh-deneg-i-zolota-iz-rossii-1154635454.html

Путин ограничил вывоз наличных денег и золота из России

Президент России Владимир Путин подписал ряд законопроектов, ограничивающих вывоз наличных рублей и золотых слитков из РФ. Документы опубликованы на портале... РИА Новости Крым, 25.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111855/29/1118552919_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_72e3fc90bea87ddb562d24b9b2a7a30e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал ряд законопроектов, ограничивающих вывоз наличных рублей и золотых слитков из РФ. Документы опубликованы на портале нормативно-правовых актов.Так, с 1 апреля текущего года установлен запрет для физлиц на вывоз из России в государства-члены Евразийского экономического союза наличных рублей в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центробанка РФ, установленному на дату вывоза.Исключения составляют случаи, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах, определяемых российским правительством, при наличии банковских выписок.Юрлицам и индивидуальным предпринимателям также запрещено вывозить наличные рубли в страны ЕАЭС. Исключением будут случаи, если вывоз наличных рублей осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу в международных аэропортах, определяемых правительством, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты РФ.Кроме того, c 1 мая 2026 года запрещено вывозить из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Ограничение распространяются на физлиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Исключением являются случаи, когда вывоз аффинированного золота в слитках осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через границу РФ в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также в аэропорту "Кневичи" (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

