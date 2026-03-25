Рейтинг@Mail.ru
Путин ограничил вывоз наличных денег и золота из России - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260325/putin-ogranichil-vyvoz-nalichnykh-deneg-i-zolota-iz-rossii-1154635454.html
Путин ограничил вывоз наличных денег и золота из России
Президент России Владимир Путин подписал ряд законопроектов, ограничивающих вывоз наличных рублей и золотых слитков из РФ. Документы опубликованы на портале... РИА Новости Крым, 25.03.2026
новости
деньги
золото
владимир путин (политик)
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111855/29/1118552919_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_72e3fc90bea87ddb562d24b9b2a7a30e.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111855/29/1118552919_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_4f54f25803a5fe6fa07201047df01b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки. Архивное фото
Золотые слитки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал ряд законопроектов, ограничивающих вывоз наличных рублей и золотых слитков из РФ. Документы опубликованы на портале нормативно-правовых актов.
Так, с 1 апреля текущего года установлен запрет для физлиц на вывоз из России в государства-члены Евразийского экономического союза наличных рублей в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центробанка РФ, установленному на дату вывоза.
Исключения составляют случаи, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах, определяемых российским правительством, при наличии банковских выписок.
Юрлицам и индивидуальным предпринимателям также запрещено вывозить наличные рубли в страны ЕАЭС. Исключением будут случаи, если вывоз наличных рублей осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу в международных аэропортах, определяемых правительством, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты РФ.
Кроме того, c 1 мая 2026 года запрещено вывозить из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Ограничение распространяются на физлиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Исключением являются случаи, когда вывоз аффинированного золота в слитках осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через границу РФ в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также в аэропорту "Кневичи" (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
