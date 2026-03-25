В СК подтвердили гибель считавшегося пропавшим без вести после взрыва в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T15:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Установлена гибель ранее пропавшего без вести парня после взрыва в доме в Севастополе. В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома на улице Павла Корчагина обнаружили фрагменты останков, которые принадлежат ранее пропавшему без вести 20-летнему молодому человеку, сообщили в СК Крыма и Севастополя.По результатам проведенной ДНК-экспертизы установлено, что обнаруженные фрагменты принадлежат ранее без вести пропавшему 20-летнему жителю квартиры, расположенной на 1 этаже дома, где и находился эпицентр трагедии, проинформировали в СК.В настоящее время продолжается проведение следственных действий, в том числе ряда экспертиз с целью установления причины произошедшего.Взрыв в жилом доме на Павла КорчагинаВзрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.Все о ЧП собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

