В СК подтвердили гибель считавшегося пропавшим без вести после взрыва в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В СК подтвердили гибель считавшегося пропавшим без вести после взрыва в Севастополе
Установлена гибель ранее пропавшего без вести парня после взрыва в доме в Севастополе. В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T15:42
2026-03-25T15:52
новости севастополя
следком крыма и севастополя
севастополь
взрыв
взрыв газа в жилом доме в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
15:42 25.03.2026 (обновлено: 15:52 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Установлена гибель ранее пропавшего без вести парня после взрыва в доме в Севастополе. В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома на улице Павла Корчагина обнаружили фрагменты останков, которые принадлежат ранее пропавшему без вести 20-летнему молодому человеку, сообщили в СК Крыма и Севастополя.
"В ходе проведения следственных действий на месте происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома по улице Павла Корчагина, 14 в городе Севастополе были обнаружены и изъяты фрагменты останков тела", – сказано в сообщении.
По результатам проведенной ДНК-экспертизы установлено, что обнаруженные фрагменты принадлежат ранее без вести пропавшему 20-летнему жителю квартиры, расположенной на 1 этаже дома, где и находился эпицентр трагедии, проинформировали в СК.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий, в том числе ряда экспертиз с целью установления причины произошедшего.

Взрыв в жилом доме на Павла Корчагина

Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.
По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.
В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.
Все о ЧП собрали здесь >>>
