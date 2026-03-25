Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации
2026-03-25T10:37
2026-03-25T10:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшая при взрыве в жилом доме в Севастополе 14-летняя девочка сейчас остается в реанимационном отделении. Об этом со ссылкой на ее брата Ивана Родикова пишет РИА Новости.В ночь на 24 марта в результате взрыва в жилом доме в Севастополе погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын пропал без вести. "Состояние сестер разное. Они в больнице. Одна находится в реанимации", – цитирует Родикова РИА Новости.Сам Родиков проживает со своей семьей по другому адресу. Его брат все еще числится в списке пропавших.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".Как выяснили следователи, эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе. В городе введен режим ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более ста волонтеров ликвидируют последствия взрыва в СевастополеБастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в СевастополеВзрыв в доме в Севастополе - власти приступили к оценке ущерба
