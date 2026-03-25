Последствия взрыва в Севастополе и остановка газа для Украины: главное - РИА Новости Крым, 25.03.2026

В Севастополе ликвидируют последствия взрыва в жилом доме. На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T22:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидируют последствия взрыва в жилом доме. На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Украинская "прокуратура АРК" направила в суд дело министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Валентины Лаврик. Венгрия приостановит поставки газа на Украину до возобновления подачи российской нефти по нефтепроводу "Дружба". 13 поездов с материка в Крым будут курсировать на майские праздники.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ликвидация последствий взрыва в СевастополеВсем пострадавшим накануне от взрыва в жилом доме в Севастополе медицинская помощь оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, сообщил в среду губернатор города-героя Михаил Развожаев. И проинформировал, что пятиэтажку, где произошел взрыв, будут восстанавливать. В течение двух недель будет разработан соответствующий проект. По его словам, все поврежденные квартиры будут восстановлены "до уровня от строителей". В жилых помещениях установят сантехнику, поклеят обои.Глава Гагаринского района Севастополя Екатерина Фалина сообщила, что взрывом повреждены более 100 квартир в 11 домах.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила соседние дома. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, в том числе трое детей. 25 марта Следственный комитет подтвердили гибель мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести.В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".В городе введен режим ЧС регионального характера.Теракт предотвратили в университете МВД в НовороссийскеНа учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону."УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России", – цитирует сообщение РИА Новости.Главу минобраза Крыма будут заочно судить на УкраинеУкраинская так называемая "прокуратура АРК" направила в суд дело министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Валентины Лаврик. Об этом сообщает в среду пресс-служба "ведомства"."Прокуратура "автономии" направила в суд обвинительный акт в отношении главы министерства образования, науки и молодежи Республики Крым", – сказано в сообщении.Венгрия останавливает поставки газа на УкраинуВенгрия останавливает поставки газа на Украину до возобновления подачи российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил в среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину", – цитирует Орбана РИА Новости.Поезда с материка в Крым на майские праздникиВ Крым в майские праздники будут курсировать 13 поездов, в том числе поезд из Минеральных Вод, который начнет ходить в конце апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс"."В майские праздники в Крым будут курсировать 13 поездов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Адлера, Минеральных Вод, а также прицепная группа из Владикавказа. Их номера: 7/8, 17/18, 25/26, 27/28, 67/68, 75/76, 77/78, 91/92, 97/98, 141/142, 173/174, 179/180, 315/316, прицепная группа 417(С)", – рассказали в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

