Рейтинг@Mail.ru
Последствия взрыва в Севастополе и остановка газа для Украины: главное - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260325/posledstviya-vzryva-v-sevastopole-i-ostanovka-gaza-dlya-ukrainy-glavnoe-1154629941.html
Последствия взрыва в Севастополе и остановка газа для Украины: главное
Последствия взрыва в Севастополе и остановка газа для Украины: главное
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидируют последствия взрыва в жилом доме. На учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Украинская "прокуратура АРК" направила в суд дело министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Валентины Лаврик. Венгрия приостановит поставки газа на Украину до возобновления подачи российской нефти по нефтепроводу "Дружба". 13 поездов с материка в Крым будут курсировать на майские праздники.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ликвидация последствий взрыва в СевастополеВсем пострадавшим накануне от взрыва в жилом доме в Севастополе медицинская помощь оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, сообщил в среду губернатор города-героя Михаил Развожаев. И проинформировал, что пятиэтажку, где произошел взрыв, будут восстанавливать. В течение двух недель будет разработан соответствующий проект. По его словам, все поврежденные квартиры будут восстановлены "до уровня от строителей". В жилых помещениях установят сантехнику, поклеят обои.Глава Гагаринского района Севастополя Екатерина Фалина сообщила, что взрывом повреждены более 100 квартир в 11 домах.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила соседние дома. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, в том числе трое детей. 25 марта Следственный комитет подтвердили гибель мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести.В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".В городе введен режим ЧС регионального характера.Теракт предотвратили в университете МВД в НовороссийскеНа учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске предотвращен теракт украинских спецслужб. Об этом сообщает в среду УФСБ по региону."УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России", – цитирует сообщение РИА Новости.Главу минобраза Крыма будут заочно судить на УкраинеУкраинская так называемая "прокуратура АРК" направила в суд дело министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Валентины Лаврик. Об этом сообщает в среду пресс-служба "ведомства"."Прокуратура "автономии" направила в суд обвинительный акт в отношении главы министерства образования, науки и молодежи Республики Крым", – сказано в сообщении.Венгрия останавливает поставки газа на УкраинуВенгрия останавливает поставки газа на Украину до возобновления подачи российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил в среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину", – цитирует Орбана РИА Новости.Поезда с материка в Крым на майские праздникиВ Крым в майские праздники будут курсировать 13 поездов, в том числе поезд из Минеральных Вод, который начнет ходить в конце апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс"."В майские праздники в Крым будут курсировать 13 поездов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Адлера, Минеральных Вод, а также прицепная группа из Владикавказа. Их номера: 7/8, 17/18, 25/26, 27/28, 67/68, 75/76, 77/78, 91/92, 97/98, 141/142, 173/174, 179/180, 315/316, прицепная группа 417(С)", – рассказали в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e54d3493799f274e1c6324fa283fc2e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
22:30 25.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
