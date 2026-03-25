Почту России ждут системные изменения
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Минцифры предложило законопроект, модернизирующий почтовую отрасль страны. Документ предусматривает системные изменения в работе Почты России и расширение доступных для россиян сервисов, уточнили в профильном министерстве.
"Минцифры направило в правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и расширение доступных для граждан сервисов. Документ предусматривает системные изменения в работе Почты России", - говорится в сообщении.

Без квитанций за "коммуналку"

Теперь платежки за коммунальные услуги по умолчанию будут приходить в личные кабинеты собственников на Госуслугах через электронную почтовую систему. При этом пенсионерам и другим льготным категориям граждан, а также тем, у кого нет учетной записи на Госуслугах, будут приходить бумажные квитанции.
"Услуга останется бесплатной для населения. Это сократит расходы на бумагу, сэкономленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры", - уточнили в Минцифры.
На платежных документах за ЖКУ Почта России сможет размещать рекламу, чтобы получать дополнительные средства на развитие сети, уточняется в сообщении.

Почта России получит доступ к ящикам для корреспонденции

Согласно законопроекту, Почта России получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранится и у управляющих компаний. Он может быть предоставлен другой организации, если так решат на общем собрании жильцы дома.
Новый подход призван помочь избавиться от нежелательной рекламной рассылки и повысить безопасность доставки корреспонденции.

Доставка и продажа лекарств на почте

Почта России сможет продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Такая инициатива особенно важна для жителей отдаленных и труднодоступных сел.
Список разрешенных препаратов, а также условия их продажи в потовых отделениях, утвердят в правительстве, уточнили в Минцифры.

Привлечение компаний для доставки

Почтовые операторы получат возможность привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.
Кроме того, законопроект запрещает банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи. Также предусмотрено, что маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях, либо доставлять товары напрямую туда.
Помимо этого, появится четкое определение понятия "посылка". Теперь это вложение весом до 20 килограммов. Это позволит разделить почтовые отправления и другие грузы, на которые правила почтовой связи не распространяются. Отправлять их смогут только операторы почтовой связи.

СМС-уведомления и развитие электронной системы

В комплексном законопроекте, направленном на развитие российской почты, также указано, что граждане смогут получать бесплатные СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений. При согласии пользователя можно будет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на Госуслугах.
Документ закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне, которая станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу, если таковые можно получать на Госуслугах или по электронной почте.

Требования к почтовым операторам

Для повышения надежности рынка почтовой доставки изменят лицензионные требования. Теперь уставный капитал операторов почтовой связи должен составлять не менее 5 млн рублей, объем собственных средств — от 1 до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков — от 100 до 200 млн рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет, уточнили в Минцифры.
Кроме того, изменится и дифференцированная госпошлина за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня — 100 млн рублей, регионального — 10 млн рублей, местного — 1 млн рублей. С Почты России госпошлина не взимается, добавили в ведомстве.

Доставка пенсий за комиссию в 1,5 процента

Документом также предлагается повысить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17% до 1,5%. По мнению авторов законопроекта, это позволит избежать убыточности этого вида деятельности для почты. Это не затронет граждан, оплата комиссий лежит на СФР, уверили в Минцифры.
Ранее сообщалось, что в России к концу 2027 года планируют ввести механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе станет проще оформить льготы
Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги
Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний
 
12:36Венгрия останавливает поставки газа на Украину из-за "Дружбы"
12:16В Москве накрыли хакерскую площадку по торговле персональными данными 0:41
12:13Армия России освободила Никифоровку в ДНР
11:48Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой
11:38Часть Большой Ялты обесточена
11:31Второй день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавших
11:21Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске
10:57Часть Симферополя и пригород обесточены
10:52ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе
10:49В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
10:42ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года
10:37Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации
10:28Жительнице Севастополя грозит до 2 лет за пьяную выходку из ревности
10:21Почту России ждут системные изменения
10:15Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине
10:07На Украине будут заочно судить министра образования Крыма
09:57Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах
09:50Из-за ракетной атаки обесточен Белгород - без света 450 тысяч человек
09:40Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта
09:27Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае
Лента новостейМолния