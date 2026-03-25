Почту России ждут системные изменения

Минцифры предложило законопроект, модернизирующий почтовую отрасль страны. Документ предусматривает системные изменения в работе Почты России и расширение... РИА Новости Крым, 25.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Минцифры предложило законопроект, модернизирующий почтовую отрасль страны. Документ предусматривает системные изменения в работе Почты России и расширение доступных для россиян сервисов, уточнили в профильном министерстве."Минцифры направило в правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и расширение доступных для граждан сервисов. Документ предусматривает системные изменения в работе Почты России", - говорится в сообщении.Без квитанций за "коммуналку"Теперь платежки за коммунальные услуги по умолчанию будут приходить в личные кабинеты собственников на Госуслугах через электронную почтовую систему. При этом пенсионерам и другим льготным категориям граждан, а также тем, у кого нет учетной записи на Госуслугах, будут приходить бумажные квитанции."Услуга останется бесплатной для населения. Это сократит расходы на бумагу, сэкономленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры", - уточнили в Минцифры.На платежных документах за ЖКУ Почта России сможет размещать рекламу, чтобы получать дополнительные средства на развитие сети, уточняется в сообщении.Почта России получит доступ к ящикам для корреспонденцииСогласно законопроекту, Почта России получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранится и у управляющих компаний. Он может быть предоставлен другой организации, если так решат на общем собрании жильцы дома.Новый подход призван помочь избавиться от нежелательной рекламной рассылки и повысить безопасность доставки корреспонденции.Доставка и продажа лекарств на почтеПочта России сможет продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Такая инициатива особенно важна для жителей отдаленных и труднодоступных сел.Список разрешенных препаратов, а также условия их продажи в потовых отделениях, утвердят в правительстве, уточнили в Минцифры.Привлечение компаний для доставкиПочтовые операторы получат возможность привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.Кроме того, законопроект запрещает банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи. Также предусмотрено, что маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях, либо доставлять товары напрямую туда.Помимо этого, появится четкое определение понятия "посылка". Теперь это вложение весом до 20 килограммов. Это позволит разделить почтовые отправления и другие грузы, на которые правила почтовой связи не распространяются. Отправлять их смогут только операторы почтовой связи.СМС-уведомления и развитие электронной системыВ комплексном законопроекте, направленном на развитие российской почты, также указано, что граждане смогут получать бесплатные СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений. При согласии пользователя можно будет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на Госуслугах.Документ закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне, которая станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу, если таковые можно получать на Госуслугах или по электронной почте.Требования к почтовым операторамДля повышения надежности рынка почтовой доставки изменят лицензионные требования. Теперь уставный капитал операторов почтовой связи должен составлять не менее 5 млн рублей, объем собственных средств — от 1 до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков — от 100 до 200 млн рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет, уточнили в Минцифры.Кроме того, изменится и дифференцированная госпошлина за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня — 100 млн рублей, регионального — 10 млн рублей, местного — 1 млн рублей. С Почты России госпошлина не взимается, добавили в ведомстве. Доставка пенсий за комиссию в 1,5 процентаДокументом также предлагается повысить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17% до 1,5%. По мнению авторов законопроекта, это позволит избежать убыточности этого вида деятельности для почты. Это не затронет граждан, оплата комиссий лежит на СФР, уверили в Минцифры.Ранее сообщалось, что в России к концу 2027 года планируют ввести механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде.

