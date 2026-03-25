Питьевая в окраины: в поселки под Керчью протянули водовод - РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T16:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В три поселка под Керчью – Подмаячный, Глейки и Жуковку – протянули водовод. Разводящие сети готовы, строители заканчивают обшивку накопительных резервуаров, передает корреспондент РИА Новости Крым. Готовность работ – 97%.Подмаячный, Глейки и Жуковка – поселки, расположенные в восточной части Керчи. Их история тянется еще с XIX века. И все это время местные жили на привозной воде. После запуска системы больше 4,5 тысяч человек смогут получать питьевую из централизованной магистрали.Водопровод в восточные окраины города-героя начали прокладывать еще в 2020-м. За три года к поселкам протянули около пяти километров подводящих магистралей. Установили два накопителя чистой воды по 1,5 тысячи кубометров каждый. Построили насосную станцию.Далее монтажники занялись разводящими сетями. "Водяные нити" протянули вдоль каждой улицы. А это около 17 километров линий суммарно. Также на самой верхней точке возвели два резервуара чистой воды общим объемом 1200 кубических метров. Строителям осталось собрать блочно-модульную насосную, комплектующие уже в пути.Сейчас на одной из вершин, вокруг которой растянуты поселки, издали видно два серых куба – это резервуары. К маю их гидроизолируют и засыплют грунтом, на котором уже к следующей весне вырастет зеленая трава."Сегодня мы начинаем процесс опрессовки и гидроиспытания резервуаров чистой воды. После – промывка, дезинфекция емкостей и сетей водоснабжения. В целом, работы находятся на завершающем этапе, выполнено 97%. Срок окончания – апрель 2026 года", – говорит руководитель керченского филиала предприятия "Вода Крыма" Алексей Кот.Работы проводят в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Стоимость – более 195 миллионов рублей. После передачи объекта на баланс "Воды Крыма", жители смогут обратиться на предприятие для получения техусловий и заключение договора на подключение к сетям водоснабжения.В конце февраля сообщалось, что реконструкция разводящих сетей в Керчи вышла на завершающую стадию. Из 18 километров линий инженерам осталось проложить около 500 метров. На многих участках уже идет опрессовка и врезка в существующие сети. Закончить работы должны до декабря 2026 года, но подрядчик рассчитывает сдать объект осенью.

