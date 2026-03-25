Питьевая в окраины: в поселки под Керчью протянули водовод

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В три поселка под Керчью – Подмаячный, Глейки и Жуковку – протянули водовод. Разводящие сети готовы, строители заканчивают обшивку накопительных резервуаров, передает корреспондент РИА Новости Крым. Готовность работ – 97%.Подмаячный, Глейки и Жуковка – поселки, расположенные в восточной части Керчи. Их история тянется еще с XIX века. И все это время местные жили на привозной воде. После запуска системы больше 4,5 тысяч человек смогут получать питьевую из централизованной магистрали.Водопровод в восточные окраины города-героя начали прокладывать еще в 2020-м. За три года к поселкам протянули около пяти километров подводящих магистралей. Установили два накопителя чистой воды по 1,5 тысячи кубометров каждый. Построили насосную станцию.Далее монтажники занялись разводящими сетями. "Водяные нити" протянули вдоль каждой улицы. А это около 17 километров линий суммарно. Также на самой верхней точке возвели два резервуара чистой воды общим объемом 1200 кубических метров. Строителям осталось собрать блочно-модульную насосную, комплектующие уже в пути.Сейчас на одной из вершин, вокруг которой растянуты поселки, издали видно два серых куба – это резервуары. К маю их гидроизолируют и засыплют грунтом, на котором уже к следующей весне вырастет зеленая трава."Сегодня мы начинаем процесс опрессовки и гидроиспытания резервуаров чистой воды. После – промывка, дезинфекция емкостей и сетей водоснабжения. В целом, работы находятся на завершающем этапе, выполнено 97%. Срок окончания – апрель 2026 года", – говорит руководитель керченского филиала предприятия "Вода Крыма" Алексей Кот.Работы проводят в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Стоимость – более 195 миллионов рублей. После передачи объекта на баланс "Воды Крыма", жители смогут обратиться на предприятие для получения техусловий и заключение договора на подключение к сетям водоснабжения.В конце февраля сообщалось, что реконструкция разводящих сетей в Керчи вышла на завершающую стадию. Из 18 километров линий инженерам осталось проложить около 500 метров. На многих участках уже идет опрессовка и врезка в существующие сети. Закончить работы должны до декабря 2026 года, но подрядчик рассчитывает сдать объект осенью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В три поселка под Керчью – Подмаячный, Глейки и Жуковку – протянули водовод. Разводящие сети готовы, строители заканчивают обшивку накопительных резервуаров, передает корреспондент РИА Новости Крым. Готовность работ – 97%.
Подмаячный, Глейки и Жуковка – поселки, расположенные в восточной части Керчи. Их история тянется еще с XIX века. И все это время местные жили на привозной воде. После запуска системы больше 4,5 тысяч человек смогут получать питьевую из централизованной магистрали.
Водопровод в восточные окраины города-героя начали прокладывать еще в 2020-м. За три года к поселкам протянули около пяти километров подводящих магистралей. Установили два накопителя чистой воды по 1,5 тысячи кубометров каждый. Построили насосную станцию.
Далее монтажники занялись разводящими сетями. "Водяные нити" протянули вдоль каждой улицы. А это около 17 километров линий суммарно. Также на самой верхней точке возвели два резервуара чистой воды общим объемом 1200 кубических метров. Строителям осталось собрать блочно-модульную насосную, комплектующие уже в пути.
"Вода в резервуары будет подаваться насосной станцией (которую построили в 2023-м – ред.). После, самотеком ресурс будет раздаваться в населенные пункты, которые находятся внизу. Для тех улиц, которые выше хранилищ – будет работать насосная, которую мы соберем в первых числах апреля", – рассказал управляющий подрядной организацией Георгий Попов.
Сейчас на одной из вершин, вокруг которой растянуты поселки, издали видно два серых куба – это резервуары. К маю их гидроизолируют и засыплют грунтом, на котором уже к следующей весне вырастет зеленая трава.
"Сегодня мы начинаем процесс опрессовки и гидроиспытания резервуаров чистой воды. После – промывка, дезинфекция емкостей и сетей водоснабжения. В целом, работы находятся на завершающем этапе, выполнено 97%. Срок окончания – апрель 2026 года", – говорит руководитель керченского филиала предприятия "Вода Крыма" Алексей Кот.
Работы проводят в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Стоимость – более 195 миллионов рублей. После передачи объекта на баланс "Воды Крыма", жители смогут обратиться на предприятие для получения техусловий и заключение договора на подключение к сетям водоснабжения.
В конце февраля сообщалось, что реконструкция разводящих сетей в Керчи вышла на завершающую стадию. Из 18 километров линий инженерам осталось проложить около 500 метров. На многих участках уже идет опрессовка и врезка в существующие сети. Закончить работы должны до декабря 2026 года, но подрядчик рассчитывает сдать объект осенью.
