Песков рассказал о контактах с США по Украине

2026-03-25T13:38

СИМФЕРОПОЛЬ,25 мар – РИА Новости Крым. Контакты России с представителями США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что контакты парламентариев России и США необходимы, и Москва рассчитывает на их продолжение."Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров - это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования. И для нас прежде всего формула учета наших интересов", - добавил Песков.Ранее сообщалось, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию.Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

кремль, дмитрий песков, россия, сша, политика, внешняя политика, украина, переговоры, новости