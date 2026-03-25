Песков рассказал о контактах с США по Украине
Песков рассказал о контактах с США по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ,25 мар – РИА Новости Крым. Контакты России с представителями США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что контакты парламентариев России и США необходимы, и Москва рассчитывает на их продолжение."Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров - это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования. И для нас прежде всего формула учета наших интересов", - добавил Песков.Ранее сообщалось, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию.Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
13:38 25.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,25 мар – РИА Новости Крым. Контакты России с представителями США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По имеющимся каналам контакты с американцами со стороны Москвы продолжаются. Мы получаем информацию о том, что происходит. И приветствуем усилия американской стороны, направленные на обеспечение соответствующих условий для выхода на урегулирование в украинских делах", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Пресс-секретарь президента добавил, что контакты парламентариев России и США необходимы, и Москва рассчитывает на их продолжение.
"Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров - это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования. И для нас прежде всего формула учета наших интересов", - добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию.
Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
