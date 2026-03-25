Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта

Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2026

Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта

Ежегодный 19-й Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открывается 27 марта. Показ 110 тысяч растений объединили под названием "Романтика Крымской весны". РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T09:40

2026-03-25T09:40

2026-03-25T09:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ежегодный 19-й Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открывается 27 марта. Показ 110 тысяч растений объединили под названием "Романтика Крымской весны". Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма."27 марта 110 тысяч тюльпанов "выйдут" на 19-й ежегодный Парад в Никитском ботаническом саду, названный "Романтика Крымской весны", – сказано в сообщении.От прошлогоднего события это отличается большим количеством представленных сортов и многообразием их цветовой гаммы. Всего сотрудники НБС посадили в грунт восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации, добавили в министерстве.Кроме того, посетители в седьмой раз выберут генерала Парада тюльпанов.На Параде "Романтика Крымской Весны" в Никитском ботаническом саду покажут 113 сортов, 109 из них – на выставочной экспозиции. Еще четыре сорта San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus украшают газоны и партер, а также размещены в вазонах

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, парад тюльпанов, ялта, крым, новости крыма, цветы, минкурортов крыма