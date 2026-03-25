Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта
Ежегодный 19-й Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открывается 27 марта. Показ 110 тысяч растений объединили под названием "Романтика Крымской весны". РИА Новости Крым, 25.03.2026
никитский ботанический сад
парад тюльпанов
ялта
крым
новости крыма
цветы
минкурортов крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ежегодный 19-й Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открывается 27 марта. Показ 110 тысяч растений объединили под названием "Романтика Крымской весны". Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма."27 марта 110 тысяч тюльпанов "выйдут" на 19-й ежегодный Парад в Никитском ботаническом саду, названный "Романтика Крымской весны", – сказано в сообщении.От прошлогоднего события это отличается большим количеством представленных сортов и многообразием их цветовой гаммы. Всего сотрудники НБС посадили в грунт восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации, добавили в министерстве.Кроме того, посетители в седьмой раз выберут генерала Парада тюльпанов.На Параде "Романтика Крымской Весны" в Никитском ботаническом саду покажут 113 сортов, 109 из них – на выставочной экспозиции. Еще четыре сорта San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus украшают газоны и партер, а также размещены в вазонах
В Никитском ботаническом саду 27 марта откроется ежегодный Парад тюльпанов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ежегодный 19-й Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открывается 27 марта. Показ 110 тысяч растений объединили под названием "Романтика Крымской весны". Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.
"27 марта 110 тысяч тюльпанов "выйдут" на 19-й ежегодный Парад в Никитском ботаническом саду, названный "Романтика Крымской весны", – сказано в сообщении.
От прошлогоднего события это отличается большим количеством представленных сортов и многообразием их цветовой гаммы. Всего сотрудники НБС посадили в грунт восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации, добавили в министерстве.
"Более половины коллекции, почти 60%, занимают сорта класса "Триумф" – их отличает бокаловидный силуэт, это самый многочисленный класс в мире, а еще можно позавидовать стойкости их формы. Лепестки плотно примыкают друг к другу и не рассыпаются даже в жару", – отметили специалисты ботсада.
Кроме того, посетители в седьмой раз выберут генерала Парада тюльпанов.
На Параде "Романтика Крымской Весны" в Никитском ботаническом саду покажут 113 сортов, 109 из них – на выставочной экспозиции. Еще четыре сорта San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus украшают газоны и партер, а также размещены в вазонах
Читайте также на РИА Новости Крым:
Праздник Флоры: где и когда в Крыму цветут растения
Никитский ботанический сад получил федеральный статус
Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка
 
12:36Венгрия останавливает поставки газа на Украину из-за "Дружбы"
12:16В Москве накрыли хакерскую площадку по торговле персональными данными 0:41
12:13Армия России освободила Никифоровку в ДНР
11:48Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой
11:38Часть Большой Ялты обесточена
11:31Второй день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавших
11:21Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске
10:57Часть Симферополя и пригород обесточены
10:52ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе
10:49В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
10:42ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года
10:37Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации
10:28Жительнице Севастополя грозит до 2 лет за пьяную выходку из ревности
10:21Почту России ждут системные изменения
10:15Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине
10:07На Украине будут заочно судить министра образования Крыма
09:57Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах
09:50Из-за ракетной атаки обесточен Белгород - без света 450 тысяч человек
09:40Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта
09:27Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае
Лента новостейМолния