Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта
Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта
Ежегодный 19-й Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открывается 27 марта. Показ 110 тысяч растений объединили под названием "Романтика Крымской весны". РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T09:40
2026-03-25T09:40
2026-03-25T09:40
никитский ботанический сад
парад тюльпанов
ялта
крым
новости крыма
цветы
минкурортов крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ежегодный 19-й Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открывается 27 марта. Показ 110 тысяч растений объединили под названием "Романтика Крымской весны". Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма."27 марта 110 тысяч тюльпанов "выйдут" на 19-й ежегодный Парад в Никитском ботаническом саду, названный "Романтика Крымской весны", – сказано в сообщении.От прошлогоднего события это отличается большим количеством представленных сортов и многообразием их цветовой гаммы. Всего сотрудники НБС посадили в грунт восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации, добавили в министерстве.Кроме того, посетители в седьмой раз выберут генерала Парада тюльпанов.На Параде "Романтика Крымской Весны" в Никитском ботаническом саду покажут 113 сортов, 109 из них – на выставочной экспозиции. Еще четыре сорта San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus украшают газоны и партер, а также размещены в вазонахСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник Флоры: где и когда в Крыму цветут растенияНикитский ботанический сад получил федеральный статусОни как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка
ялта
крым
никитский ботанический сад, парад тюльпанов, ялта, крым, новости крыма, цветы, минкурортов крыма
Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта
В Никитском ботаническом саду 27 марта откроется ежегодный Парад тюльпанов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ежегодный 19-й Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду открывается 27 марта. Показ 110 тысяч растений объединили под названием "Романтика Крымской весны". Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.
"27 марта 110 тысяч тюльпанов "выйдут" на 19-й ежегодный Парад в Никитском ботаническом саду, названный "Романтика Крымской весны", – сказано в сообщении.
От прошлогоднего события это отличается большим количеством представленных сортов и многообразием их цветовой гаммы. Всего сотрудники НБС посадили в грунт восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации, добавили в министерстве.
"Более половины коллекции, почти 60%, занимают сорта класса "Триумф" – их отличает бокаловидный силуэт, это самый многочисленный класс в мире, а еще можно позавидовать стойкости их формы. Лепестки плотно примыкают друг к другу и не рассыпаются даже в жару", – отметили специалисты ботсада.
Кроме того, посетители в седьмой раз выберут генерала Парада тюльпанов.
На Параде "Романтика Крымской Весны"
в Никитском ботаническом саду покажут 113 сортов, 109 из них – на выставочной экспозиции. Еще четыре сорта San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus украшают газоны и партер, а также размещены в вазонах
