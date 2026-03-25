Останки мушкетера д'Артаньяна предположительно нашли в Нидерландах
В городе Маастрихт в Нидерландах обнаружены останки, которые с высокой долей вероятности принадлежат знаменитому командиру королевских мушкетеров Шарлю де Бац... РИА Новости Крым, 25.03.2026
Останки легендарного мушкетера д’Артаньяна предположительно нашли в Нидерландах – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В городе Маастрихт в Нидерландах обнаружены останки, которые с высокой долей вероятности принадлежат знаменитому командиру королевских мушкетеров Шарлю де Бац де Кастельмору, более известному как шевалье д’Артаньян. Об этом сообщил телеканал NOS.
"Это может быть впечатляющая историческая находка: в церкви в Маастрихте был обнаружен скелет, предположительно принадлежавший знаменитому французскому мушкетеру д'Артаньяну", – говорится в сообщении.
Скелет обнаружили случайно в ходе ремонта в местной церкви. Останки были погребены под алтарем. В те времена под ним хоронили только знатных или влиятельных лиц. В области грудной клетки были обнаружены фрагменты мушкетной пули. Рядом с телом лежала французская монета.
Археологи выдвинули гипотезу, что останки принадлежат именно д'Артаньяну, который погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. До сих пор место его погребения оставалось невыясненным.
Для подтверждения гипотезы специалисты взяли образец ДНК с найденных останков. Его сравнят с ДНК предполагаемых потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац.
Шарль Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньян родился около 1613 года в провинции Гасконь. В 1630-х годах переехал в Париж под фамилией своей матери Франсуазы де Монтескью д’Артаньян. Сделал блестящую карьеру при французском короле Людовике XIV и кардинале Джулио Мазарини, дослужился до капитан-лейтенанта королевских мушкетеров – фактически командира первой роты, поскольку номинальным капитаном был король. В 1672 году он получил звание "полевого маршала" (по-современному ранжиру – генерал-майора).
Д’Артаньян был убит в июне 1673 года в ходе Голландской войны при осаде Маастрихта. Его тело было погребено у стен Маастрихта. Долгое время точное место захоронения было неизвестно, однако историки выдвигали версию, что его похоронили в небольшой церкви Святых Петра и Павла на окраине Маастрихта.
Д'Артаньян считается национальным героем Франции и получил мировую известность благодаря роману Александра Дюма "Три мушкетера", опубликованному в 1844 году, а также многочисленным киноэкранизациям этого произведения.
