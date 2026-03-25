Новости Севастополя: начался прием заявлений на выплаты пострадавшим при взрыве

В Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина. На какие... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T13:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина. На какие суммы могут рассчитывать пострадавшие и какую еще помощь им оказывают, РИА Новости Крым рассказал директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.Прием заявленийОн подчеркнул, что всем пострадавшим людям будет оказана помощь и сделаны компенсационные выплаты, вне зависимости от того, попали их дома в зону ЧС, которая была объявлена накануне, или нет."Сейчас, конечно, весь упор сделан на три дома: №14, №20 и №16, потому что там самые большие разрушения, требующие неотложных работ. Но у нас люди, пострадавшие в результате разных событий: этого взрыва, а до него – от прилетов, не делятся на тех, кто попал в зону ЧС или не попал. Такой сепарации не происходит. Не будет так, что ты не в зоне ЧС живешь, а через два дома, но у тебя что-то треснуло (в результате ЧП - ред.) – занимайся этим сам. Нет, конечно. Муниципалы все заактируют, зафиксируют, всем помощь окажем" - заверил Бездольный.По его словам, несмотря на то, что эпицентр взрыва был в 14-м доме, больше всего пострадал 20-й, напротив."Там практически полностью выгорело два подъезда. Единственное, более-менее сохранились и пригодны к проживанию квартиры в четвертом и пятом подъездах, которые выходили на противоположную сторону, не во двор. И там даже один человек, насколько я знаю, отказался куда-либо выходить. У него квартира практически не пострадала, стекло только треснуло в одном месте и все", – поделился он.Помогут всемДиректор департамента отметил, что помимо вошедших в зону ЧС домов, частично пострадали еще несколько ближайших, но это точечные повреждения."Взрывная волна распространяется по своим законам, где-то потрескалось остекление, повредилось – и в других домах тоже. Но это единичные случаи, не массовые", – отметил Бездольный.О размерах выплатНо данный момент уже ясно, что выплаты пострадавшим людям будут отличными от тех, которые положены при "прилетах" во время вражеских атак."Это не та помощь и не тот порядок оказания помощи, который поступает людям в результате атак ВСУ, прилетов, работы ПВО и так далее. Там другой механизм", – сказал Бездольный.Бездольный отметил, что такие компенсации по своему размеру и механизму выплат аналогичны тем, что были проведены после "шторма века" и затопления в результате паводков в Черноречье в Севастополе, когда также объявляли режим ЧС.Таким образом, пострадавшие в зоне ЧС сейчас имеют право на два вида выплат. Одна из них чуть больше 15 000 рублей – на компенсацию за нарушения условий проживания – выплачивается всем зарегистрированным и проживающим в квартирах на данной территории на основании заявления. Подать его можно на сайте Госуслуг или лично в учреждении соцзащиты или в муниципалитете."Всем без исключения она будет выплачена. А второй вид выплат осуществляется в зависимости от утраты имущества. Здесь перечень, установленный МЧС: имущество первой необходимости и так далее. И идет градация: полная утрата имущества или частичная", – добавил Бездольный."И, безусловно, будут также выплаты семьям тех, кто, к сожалению, погиб и тем, кто находится на лечении в больнице. Кто-то уже ушел на амбулаторное лечение, а кто-то продолжает находиться в 1-й горбольнице на лечении. Им тоже по постановлению будут выплачены отдельные суммы. Здесь даже сомневаться не надо – они в скорейшем времени будут сделаны", – сказал Бездольный.Город отремонтируетКроме того, по словам Бездольного, все квартиры в домах, пострадавших от взрыва на ул. П. Корчагина, будут отремонтированы за счет города.Подрядная организация там уже занимается этими вопросами, специалисты находятся там, добавил он.По его словам, квартиры в доме №20, которые полностью выгорели, тоже будут восстановлены и отремонтированы.В сжатые сроки должна пройти экспертиза, по итогам которой станет ясно, какие действия надо предпринимать с первым подъездом дома 14, где был взрыв, и обрушившейся в результате частью фасада."Здесь очень важно сейчас дождаться экспертиз, это будет влиять на квалификацию и на расследование. Это параллельные дела", – отметил Бездольный.Первостепенной же задачей является вставить выбитые взрывной волной двери и застеклить разбитые окна в квартирах, в основном речь идет о домах 14 и 20, сказал он.Как расселяют людей без жильяРемонтные работы не будут вестись годами – речь о считаных месяцах, заверил чиновник, но сказать точно, когда они будут завершены, пока нельзя.Все это время люди, утратившие жилье и нуждающиеся в расселении, будут находиться в местах, которые предоставляют им власти, либо, при возможности и по их собственному желанию, смогут расположиться у родственников."Мы предоставим возможность расселиться или в пансионатах, или в пунктах временного размещения. Есть маневренный фонд, это общежитие подведомственное ДГХ, для таких нужд, мы часто его используем. Сейчас там не меньше десяти человек. Они сказали: "Нам негде жить, мы поживем там это время", – рассказал глава департамента.Все вещи первой необходимости, одежда и медикаменты туда были доставлены тем, у кого все сгорело, отметил Бездольный.Проблемы могут возникнуть позже и у них, и у других людей, связанные с документами, в том числе на жилье, но и ее власти помогут решить, заверил Бездольный."С восстановлением документов мы тоже поможем. Потому что, очевидно, что в большинстве случаев они утрачены. И на квартиру, и, вероятно, какие-то личные документы, и, в принципе, какие-то житейские – все сгорело. А если не сгорело, то потом ведь было пролито все, когда пожарные работали", –отметил он.По словам Бездольного, удивительным фактом стало то, что при взрыве в квартире дома №14 на первом этаже, где была обнаружена погибшая женщина – многодетная мать и получили различные травмы четверо ее дочерей, нетронутыми оказались иконы.

