Новости Севастополя: начался прием заявлений на выплаты пострадавшим при взрыве

В Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим при взрыве в жилом доме
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина. На какие суммы могут рассчитывать пострадавшие и какую еще помощь им оказывают, РИА Новости Крым рассказал директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.
Прием заявлений
"Сегодня уже начался прием документов на выплаты. Прямо сейчас на ПОР-8 (проспект Октябрьской Революции – ред.) – это у нас здесь, в Гагаринском муниципалитете –приходят люди. С ними работает муниципалитет и социальная защита. Порядка десяти человек уже сегодня с утра побывали, пишут заявления и будут получать средства, которые им, конечно, очень необходимы", – рассказал Бездольный.
Он подчеркнул, что всем пострадавшим людям будет оказана помощь и сделаны компенсационные выплаты, вне зависимости от того, попали их дома в зону ЧС, которая была объявлена накануне, или нет.
"Сейчас, конечно, весь упор сделан на три дома: №14, №20 и №16, потому что там самые большие разрушения, требующие неотложных работ. Но у нас люди, пострадавшие в результате разных событий: этого взрыва, а до него – от прилетов, не делятся на тех, кто попал в зону ЧС или не попал. Такой сепарации не происходит. Не будет так, что ты не в зоне ЧС живешь, а через два дома, но у тебя что-то треснуло (в результате ЧП - ред.) – занимайся этим сам. Нет, конечно. Муниципалы все заактируют, зафиксируют, всем помощь окажем" - заверил Бездольный.
По его словам, несмотря на то, что эпицентр взрыва был в 14-м доме, больше всего пострадал 20-й, напротив.
"Там практически полностью выгорело два подъезда. Единственное, более-менее сохранились и пригодны к проживанию квартиры в четвертом и пятом подъездах, которые выходили на противоположную сторону, не во двор. И там даже один человек, насколько я знаю, отказался куда-либо выходить. У него квартира практически не пострадала, стекло только треснуло в одном месте и все", – поделился он.
Помогут всем
Директор департамента отметил, что помимо вошедших в зону ЧС домов, частично пострадали еще несколько ближайших, но это точечные повреждения.
"Взрывная волна распространяется по своим законам, где-то потрескалось остекление, повредилось – и в других домах тоже. Но это единичные случаи, не массовые", – отметил Бездольный.
Чиновник подчеркнул, что официальных выводов специалистов о природе взрыва пока нет – "проводятся различные экспертизы, их назначено больше десятка", и пока никто не скажет официально и точно, что, как и почему взорвалось и куда что полетело.
О размерах выплат
Но данный момент уже ясно, что выплаты пострадавшим людям будут отличными от тех, которые положены при "прилетах" во время вражеских атак.
"Это не та помощь и не тот порядок оказания помощи, который поступает людям в результате атак ВСУ, прилетов, работы ПВО и так далее. Там другой механизм", – сказал Бездольный.
"Здесь у нас возбуждено Следственным комитетом уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о незаконном хранении каких-то взрывчатых веществ. Никакого намека на иные действия нет. Объявлен режим ЧС региональный. Вот рамках этого режима и включаются процедуры, прописанные в том числе федеральным законодательством и нашим региональным. То есть это выплаты по связи с чрезвычайной ситуацией", – добавил он.
Бездольный отметил, что такие компенсации по своему размеру и механизму выплат аналогичны тем, что были проведены после "шторма века" и затопления в результате паводков в Черноречье в Севастополе, когда также объявляли режим ЧС.
Таким образом, пострадавшие в зоне ЧС сейчас имеют право на два вида выплат. Одна из них чуть больше 15 000 рублей – на компенсацию за нарушения условий проживания – выплачивается всем зарегистрированным и проживающим в квартирах на данной территории на основании заявления. Подать его можно на сайте Госуслуг или лично в учреждении соцзащиты или в муниципалитете.
"Всем без исключения она будет выплачена. А второй вид выплат осуществляется в зависимости от утраты имущества. Здесь перечень, установленный МЧС: имущество первой необходимости и так далее. И идет градация: полная утрата имущества или частичная", – добавил Бездольный.
По его словам, в случае частичного утраты имущества выплаты пострадавшим владельцам составят чуть более 50 тысяч рублей, а в случае полной утраты порядка 156- 157 тысяч на каждого члена семьи.
"И, безусловно, будут также выплаты семьям тех, кто, к сожалению, погиб и тем, кто находится на лечении в больнице. Кто-то уже ушел на амбулаторное лечение, а кто-то продолжает находиться в 1-й горбольнице на лечении. Им тоже по постановлению будут выплачены отдельные суммы. Здесь даже сомневаться не надо – они в скорейшем времени будут сделаны", – сказал Бездольный.
Город отремонтирует
Кроме того, по словам Бездольного, все квартиры в домах, пострадавших от взрыва на ул. П. Корчагина, будут отремонтированы за счет города.
"Мы, конечно, не можем воспроизвести ремонт, который был в квартире у человека до того, как случился взрыв. Но квартиры буду приведены в состояние, пригодное для проживания. То есть там будет сделан элементарный ремонт. Очищено от гари и копоти, оштукатурено, приведено в полный порядок. Люди туда зайдут и смогут там нормально жить. Такая помощь будет оказана за счет города", – уточнил Бездольный.
Подрядная организация там уже занимается этими вопросами, специалисты находятся там, добавил он.
По его словам, квартиры в доме №20, которые полностью выгорели, тоже будут восстановлены и отремонтированы.
В сжатые сроки должна пройти экспертиза, по итогам которой станет ясно, какие действия надо предпринимать с первым подъездом дома 14, где был взрыв, и обрушившейся в результате частью фасада.
"Здесь очень важно сейчас дождаться экспертиз, это будет влиять на квалификацию и на расследование. Это параллельные дела", – отметил Бездольный.
Первостепенной же задачей является вставить выбитые взрывной волной двери и застеклить разбитые окна в квартирах, в основном речь идет о домах 14 и 20, сказал он.
"Уже порядка 20 входных дверей установлено на сегодняшнее утро, и работы продолжаются. Управляющая компания оклеила пленкой все окна, на сегодняшний день сняты размеры будут заказаны стеклопакеты и будут тоже вставлены", – уточнил Бездольный.
Как расселяют людей без жилья
Ремонтные работы не будут вестись годами – речь о считаных месяцах, заверил чиновник, но сказать точно, когда они будут завершены, пока нельзя.
Все это время люди, утратившие жилье и нуждающиеся в расселении, будут находиться в местах, которые предоставляют им власти, либо, при возможности и по их собственному желанию, смогут расположиться у родственников.
"Мы предоставим возможность расселиться или в пансионатах, или в пунктах временного размещения. Есть маневренный фонд, это общежитие подведомственное ДГХ, для таких нужд, мы часто его используем. Сейчас там не меньше десяти человек. Они сказали: "Нам негде жить, мы поживем там это время", – рассказал глава департамента.
Все вещи первой необходимости, одежда и медикаменты туда были доставлены тем, у кого все сгорело, отметил Бездольный.
"Пострадавшим девочкам, которые находятся в больнице, тоже все доставили, купили телефоны для того, чтоб они имели связь. Всю медицинскую помощь они получают. В этом смысле нет никаких проблем", – добавил он.
Проблемы могут возникнуть позже и у них, и у других людей, связанные с документами, в том числе на жилье, но и ее власти помогут решить, заверил Бездольный.
"С восстановлением документов мы тоже поможем. Потому что, очевидно, что в большинстве случаев они утрачены. И на квартиру, и, вероятно, какие-то личные документы, и, в принципе, какие-то житейские – все сгорело. А если не сгорело, то потом ведь было пролито все, когда пожарные работали", –отметил он.
По словам Бездольного, удивительным фактом стало то, что при взрыве в квартире дома №14 на первом этаже, где была обнаружена погибшая женщина – многодетная мать и получили различные травмы четверо ее дочерей, нетронутыми оказались иконы.
"Когда все там раскапывали, обнаружили иконы, где не треснуло ни одно стекло и ни один оклад. То есть полностью квартира разбита, под камнями, полностью засыпана – и целую скобку икон достали. Муниципалитет их сохранит и передаст семье, когда выйдут все из больницы, или сейчас отцу передадут, когда он появится", – заключил чиновник.
