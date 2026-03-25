Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Проблему того, что наследники некоторых великих авторов запрещают ставить на российской сцене произведения своих предков, необходимо решить в цивилизованном ключе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.Проблему в ходе заседания озвучил глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков. По его словам, некоторые уехавшие из России наследники великих авторов запрещают российским театрам ставить спектакли по литературным произведениям своих предков. При этом театры готовы оплатить все авторские отчисления, указал он.По словам Машкова, в прошлом году возникла правовая неопределенность при постановке в Театре Олега Табакова пьесы Александра Володина "С любимыми не расставайтесь". Аналогичные проблемы возникли и с постановками произведения Михаила Булгакова.Машков обратился к президенту с просьбой рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению в законодательство, чтобы театры могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если наследник запрещает использование этих произведений в России, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

