Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин
Путин призвал решить проблему запрета наследников великих авторов на постановки
21:37 25.03.2026 (обновлено: 21:50 25.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Проблему того, что наследники некоторых великих авторов запрещают ставить на российской сцене произведения своих предков, необходимо решить в цивилизованном ключе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.
Проблему в ходе заседания озвучил глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков. По его словам, некоторые уехавшие из России наследники великих авторов запрещают российским театрам ставить спектакли по литературным произведениям своих предков. При этом театры готовы оплатить все авторские отчисления, указал он.
"Отказы поступают с формулировкой "не считаю корректным давать права в условиях сегодняшней ситуации". Хотя некоторые наследники, мы считаем, могут злоупотреблять своими правами, которые по срокам произведения уже должны были перейти в общественное состояние", – сказал артист.
По словам Машкова, в прошлом году возникла правовая неопределенность при постановке в Театре Олега Табакова пьесы Александра Володина "С любимыми не расставайтесь". Аналогичные проблемы возникли и с постановками произведения Михаила Булгакова.
Машков обратился к президенту с просьбой рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению в законодательство, чтобы театры могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если наследник запрещает использование этих произведений в России, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия.
"Важная проблема, согласен. Как Вы выразились, так называемые наследники, они имею определенные права. Если они злоупотребляют этими правами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать, в цивилизованном, конечно, ключе. Но нужно точно совершенно принимать меры по защите интересов общества… Мне кажется, мы сможем найти эти решения", – сказал на это президент.
