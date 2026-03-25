Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин
Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин
Проблему того, что наследники некоторых великих авторов запрещают ставить на российской сцене произведения своих предков, необходимо решить в цивилизованном... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T21:37
2026-03-25T21:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Проблему того, что наследники некоторых великих авторов запрещают ставить на российской сцене произведения своих предков, необходимо решить в цивилизованном ключе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.Проблему в ходе заседания озвучил глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков. По его словам, некоторые уехавшие из России наследники великих авторов запрещают российским театрам ставить спектакли по литературным произведениям своих предков. При этом театры готовы оплатить все авторские отчисления, указал он.По словам Машкова, в прошлом году возникла правовая неопределенность при постановке в Театре Олега Табакова пьесы Александра Володина "С любимыми не расставайтесь". Аналогичные проблемы возникли и с постановками произведения Михаила Булгакова.Машков обратился к президенту с просьбой рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению в законодательство, чтобы театры могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если наследник запрещает использование этих произведений в России, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), мнения, россия, культура, история
Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин

Путин призвал решить проблему запрета наследников великих авторов на постановки

21:37 25.03.2026 (обновлено: 21:50 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Проблему того, что наследники некоторых великих авторов запрещают ставить на российской сцене произведения своих предков, необходимо решить в цивилизованном ключе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.
Проблему в ходе заседания озвучил глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков. По его словам, некоторые уехавшие из России наследники великих авторов запрещают российским театрам ставить спектакли по литературным произведениям своих предков. При этом театры готовы оплатить все авторские отчисления, указал он.
"Отказы поступают с формулировкой "не считаю корректным давать права в условиях сегодняшней ситуации". Хотя некоторые наследники, мы считаем, могут злоупотреблять своими правами, которые по срокам произведения уже должны были перейти в общественное состояние", – сказал артист.
По словам Машкова, в прошлом году возникла правовая неопределенность при постановке в Театре Олега Табакова пьесы Александра Володина "С любимыми не расставайтесь". Аналогичные проблемы возникли и с постановками произведения Михаила Булгакова.
Машков обратился к президенту с просьбой рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению в законодательство, чтобы театры могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если наследник запрещает использование этих произведений в России, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия.
"Важная проблема, согласен. Как Вы выразились, так называемые наследники, они имею определенные права. Если они злоупотребляют этими правами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать, в цивилизованном, конечно, ключе. Но нужно точно совершенно принимать меры по защите интересов общества… Мне кажется, мы сможем найти эти решения", – сказал на это президент.
22:30Последствия взрыва в Севастополе и остановка газа для Украины: главное
22:03Целенаправленные удары ВСУ в Белгородской области: двое погибли и один ранен
21:49Путин прокомментировал арест археолога Бутягина
21:37Наследники запрещают ставить в РФ пьесы своих предков: что ответил Путин
21:22Крымчане могут оформить сертификаты для получения средств реабилитации
21:16США близки к достижению целей операции против Ирана – Белый дом
21:01Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИД
20:47В Польше экс-сотрудник украинских спецслужб печатал фальшивые деньги
20:22Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса
19:56Путин: успех деятелей культуры – это вклад в будущее России
19:28Останки мушкетера д’Артаньяна предположительно нашли в Нидерландах
19:10Толкачева: важно обучить детей грамотно и безопасно управлять деньгами
18:52В одном из районов Симферополя в четверг будет затруднено движение – схема
18:28Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов
18:10Минэнерго обещает удержать рост цен на бензин в РФ в рамках инфляции
17:52В Симферополе после столкновения машин на парковке пострадал ребенок
17:39На Украине приняли закон о подготовке школьников к войне
17:24Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти
17:22Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин
17:15Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины – Кремль
Лента новостейМолния