На Украине приняли закон о подготовке школьников к войне
2026-03-25T17:39
Парламент Украины принял закон о подготовке школьников и студентов к боевым действиям
17:39 25.03.2026 (обновлено: 17:52 25.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому студенты и школьники будут оттачивать навыки по "защите страны" у профессиональных инструкторов на полигонах ВСУ и интерактивных тренажерах. Об этом сообщает Telegram-канал украинского парламента.
"Студенты и школьники смогут оттачивать свои навыки по защите родины у профессиональных инструкторов… Закон предусматривает создание специальных центров подготовки и введение новых предметов в школах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "огневые упражнения будут отрабатываться на полигонах ВСУ и на современных интерактивных тренажерах".
В августе 2025 года и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что дети с 14 лет будут проходить курс "национального сопротивления", принимать участие в военно-патриотических играх "Сокол" и "Джура" и изучать обновленную учебную дисциплину "Защита Украины", которая уже внедряется в школах.
Замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка в свою очередь заявил
, что "возраст начала подготовки к "национальному сопротивлению" нужно опускать на уровень детского садика".
