На Украине приняли закон о подготовке школьников к войне
На Украине приняли закон о подготовке школьников к войне
2026-03-25T17:39
2026-03-25T17:52
На Украине приняли закон о подготовке школьников к войне

Парламент Украины принял закон о подготовке школьников и студентов к боевым действиям

17:39 25.03.2026 (обновлено: 17:52 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому студенты и школьники будут оттачивать навыки по "защите страны" у профессиональных инструкторов на полигонах ВСУ и интерактивных тренажерах. Об этом сообщает Telegram-канал украинского парламента.
"Студенты и школьники смогут оттачивать свои навыки по защите родины у профессиональных инструкторов… Закон предусматривает создание специальных центров подготовки и введение новых предметов в школах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "огневые упражнения будут отрабатываться на полигонах ВСУ и на современных интерактивных тренажерах".
В августе 2025 года и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что дети с 14 лет будут проходить курс "национального сопротивления", принимать участие в военно-патриотических играх "Сокол" и "Джура" и изучать обновленную учебную дисциплину "Защита Украины", которая уже внедряется в школах.
Замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка в свою очередь заявил, что "возраст начала подготовки к "национальному сопротивлению" нужно опускать на уровень детского садика".
17:52В Симферополе после столкновения машин на парковке пострадал ребенок
17:39На Украине приняли закон о подготовке школьников к войне
17:24Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти
17:22Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин
17:15Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины – Кремль
17:10Россия в любом случае добьется целей СВО - Орбан
17:06В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:03В Севастополе поврежденный от взрыва дом будут восстанавливать - Развожаев
16:52Япония получит жесткий ответ в случае поставок оружия Киеву – МИД РФ
16:43Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:38Питьевая в окраины: в поселки под Керчью протянули водовод
16:28Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:16В Севастополе остановили движение морского транспорта
16:07Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Херсонщине
15:57С красными точками на брюшке: в Крыму нашли новые виды пауков
15:42В СК подтвердили гибель считавшегося пропавшим без вести после взрыва в Севастополе
15:20В крымской больнице умер раненный при атаке ВСУ на Алешки
15:0714 россиян погибли от ударов ВСУ за минувшую неделю
14:58Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью многодетной матери в Севастополе
14:51В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
Лента новостейМолния