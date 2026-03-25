На Украине приняли закон о подготовке школьников к войне

2026-03-25T17:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому студенты и школьники будут оттачивать навыки по "защите страны" у профессиональных инструкторов на полигонах ВСУ и интерактивных тренажерах. Об этом сообщает Telegram-канал украинского парламента.Отмечается, что "огневые упражнения будут отрабатываться на полигонах ВСУ и на современных интерактивных тренажерах".В августе 2025 года и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что дети с 14 лет будут проходить курс "национального сопротивления", принимать участие в военно-патриотических играх "Сокол" и "Джура" и изучать обновленную учебную дисциплину "Защита Украины", которая уже внедряется в школах.Замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка в свою очередь заявил, что "возраст начала подготовки к "национальному сопротивлению" нужно опускать на уровень детского садика".

