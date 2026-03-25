https://crimea.ria.ru/20260325/na-ukraine-budut-zaochno-sudit-ministra-obrazovaniya-kryma-1154601412.html

На Украине будут заочно судить министра образования Крыма

На Украине будут заочно судить министра образования Крыма - РИА Новости Крым, 25.03.2026

На Украине будут заочно судить министра образования Крыма

Украинская так называемая "прокуратура АРК" направила в суд дело министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Валентины Лаврик.

2026-03-25T10:07

2026-03-25T10:07

2026-03-25T10:08

украина

в мире

минобраз крыма

валентина лаврик

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/19/1128956682_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5b588103862d29178cff7093b9ea1362.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинская так называемая "прокуратура АРК" направила в суд дело министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Валентины Лаврик. Об этом сообщает в среду пресс-служба "ведомства".Министру вменяют сотрудничество с якобы "оккупационной" властью, а также "имплементацию в российское законодательство образовательной и научной сфер полуострова".После возвращения Крыма в Россию ряд структур, действовавших на полуострове до 2014 года, продолжают существовать на Украине фиктивно, проводя псевдорасследования и фабрикуя липовые уголовные дела в отношении крымчан. Их цель - "отмыть" деньги в рамках большой коррупционной схемы, заявлял ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Весь Крым был в ополчении": в Госдуме ответили "прокуратуре АРК"Палата №6: Аксенов оценил претензии прокуратуры АРК на УкраинеЗадержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, минобраз крыма, валентина лаврик, новости