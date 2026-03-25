На Украине будут заочно судить министра образования Крыма
Украинская "прокуратура АРК" направила в суд дело в отношении министра образования Крыма
10:07 25.03.2026 (обновлено: 10:08 25.03.2026)
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМинистр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинская так называемая "прокуратура АРК" направила в суд дело министра образования, науки, молодежи и спорта Крыма Валентины Лаврик. Об этом сообщает в среду пресс-служба "ведомства".
"Прокуратура "автономии" направила в суд обвинительный акт в отношении главы министерства образования, науки и молодежи Республики Крым", – сказано в сообщении.
Министру вменяют сотрудничество с якобы "оккупационной" властью, а также "имплементацию в российское законодательство образовательной и научной сфер полуострова".
"К примеру, педагог утвердила план мероприятий противодействия идеологии терроризма и экстремизма на 2024/2025 учебный год". Документ предусматривает проведение среди крымских школьников профилактических бесед о преступной сущности украинских националистических организаций", – жалуются в фиктивной прокуратуре АРК.
После возвращения Крыма в Россию ряд структур, действовавших на полуострове до 2014 года, продолжают существовать на Украине фиктивно, проводя псевдорасследования и фабрикуя липовые уголовные дела в отношении крымчан. Их цель - "отмыть" деньги в рамках большой коррупционной схемы, заявлял ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
