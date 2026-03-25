Минэнерго обещает удержать рост цен на бензин в РФ в рамках инфляции

Минэнерго России ожидает, что рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) в 2026 году не превысит инфляцию, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. РИА Новости Крым, 25.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Минэнерго России ожидает, что рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) в 2026 году не превысит инфляцию, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что российский рынок топлива полностью обеспечен, никаких перебоев с поставками нет.Цены на нефтепродукты в мире выросли, важно обеспечить стабильность на внутреннем рынке РФ, в кратчайшие сроки принять необходимые инструменты, в том числе для недопущения роста цен на АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству в кратчайшие сроки для обеспечения надежного внутреннего рынка, стабильного обеспечения, неповышения цен на заправках нужно обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые позволили бы решить эту задачу, подчеркнул Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

