https://crimea.ria.ru/20260325/minenergo-obeschaet-uderzhat-rost-tsen-na-benzin-v-rf-v-ramkakh-inflyatsii-1154628607.html
Минэнерго обещает удержать рост цен на бензин в РФ в рамках инфляции
Минэнерго России ожидает, что рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) в 2026 году не превысит инфляцию, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. РИА Новости Крым, 25.03.2026
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости, бензин, топливо, транспорт
Рост цен на бензин в 2026 году не превысит инфляцию – Минэнерго
18:10 25.03.2026 (обновлено: 18:25 25.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Минэнерго России ожидает, что рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) в 2026 году не превысит инфляцию, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
"Правительство, министерство энергетики вместе с Федеральной антимонопольной службой контролирует рост цен на заправках. Наша задача – их удерживать. Мы ожидаем все повышения (цены – ред.) в рамках инфляции", – цитирует РИА Новости слова министра журналисту Life
Александру Юнашеву.
Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что российский рынок топлива полностью обеспечен, никаких перебоев с поставками нет.
"Сейчас могу сказать, что (внутренний топливный – ред.) рынок полностью снабжен, полностью обеспечен, то есть никаких перебоев нет", – цитирует Сорокина РИА Новости.
Цены на нефтепродукты в мире выросли, важно обеспечить стабильность на внутреннем рынке РФ, в кратчайшие сроки принять необходимые инструменты, в том числе для недопущения роста цен на АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты ... это накладывает также свой отпечаток, в том числе не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка", – цитирует Новака РИА Новости.
Энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству в кратчайшие сроки для обеспечения надежного внутреннего рынка, стабильного обеспечения, неповышения цен на заправках нужно обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые позволили бы решить эту задачу, подчеркнул Новак.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.