Минэнерго обещает удержать рост цен на бензин в РФ в рамках инфляции - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Минэнерго обещает удержать рост цен на бензин в РФ в рамках инфляции
2026-03-25T18:10
2026-03-25T18:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Минэнерго России ожидает, что рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) в 2026 году не превысит инфляцию, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что российский рынок топлива полностью обеспечен, никаких перебоев с поставками нет.Цены на нефтепродукты в мире выросли, важно обеспечить стабильность на внутреннем рынке РФ, в кратчайшие сроки принять необходимые инструменты, в том числе для недопущения роста цен на АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству в кратчайшие сроки для обеспечения надежного внутреннего рынка, стабильного обеспечения, неповышения цен на заправках нужно обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые позволили бы решить эту задачу, подчеркнул Новак.
Рост цен на бензин в 2026 году не превысит инфляцию – Минэнерго

18:10 25.03.2026 (обновлено: 18:25 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Минэнерго России ожидает, что рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) в 2026 году не превысит инфляцию, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
"Правительство, министерство энергетики вместе с Федеральной антимонопольной службой контролирует рост цен на заправках. Наша задача – их удерживать. Мы ожидаем все повышения (цены – ред.) в рамках инфляции", – цитирует РИА Новости слова министра журналисту Life Александру Юнашеву.
Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил, что российский рынок топлива полностью обеспечен, никаких перебоев с поставками нет.
"Сейчас могу сказать, что (внутренний топливный – ред.) рынок полностью снабжен, полностью обеспечен, то есть никаких перебоев нет", – цитирует Сорокина РИА Новости.
Цены на нефтепродукты в мире выросли, важно обеспечить стабильность на внутреннем рынке РФ, в кратчайшие сроки принять необходимые инструменты, в том числе для недопущения роста цен на АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты ... это накладывает также свой отпечаток, в том числе не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка", – цитирует Новака РИА Новости.
Энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству в кратчайшие сроки для обеспечения надежного внутреннего рынка, стабильного обеспечения, неповышения цен на заправках нужно обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые позволили бы решить эту задачу, подчеркнул Новак.
