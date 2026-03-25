Массированная атака беспилотников на Ленобласть – что известно

В ночь на среду над Ленинградской областью отражается массированный удар ВСУ. Уже сбито 33 украинских беспилотника и ПВО продолжает работать.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В ночь на среду над Ленинградской областью отражается массированный удар ВСУ. Уже сбито 33 украинских беспилотника и ПВО продолжает работать. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его данным, угроза атаки была объявлена в 00:34. Средства противовоздушной обороны начали сбивать БПЛА с трех часов ночи. На данным момент отражено три волны воздушных ударов.Накануне вечером над Ленобластью также работала ПВО. Всего за три часа над Крымом, территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей и Московского региона было уничтожено 139 дронов.Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на вторник отразили атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы России, уничтожив 55 БПЛА. Ранним утром ВСУ пытались атаковать Севастополь. Днем ударили по больнице в Запорожской области – обошлось без жертв, и били по гражданским авто – ранены пятеро. С 8 до 14 часов вторника уничтожены 20 дронов, в том числе четыре – над Крымом. Вечером ВСУ ударили по Курской области – 13 человек ранены и один погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

