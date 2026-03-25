Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине

2026-03-25T10:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Языковой запрет для русскоязычных граждан Украины является актом культурного вандализма и требует внимания международной общественности. Об этом в среду заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.По ее словам, "мовный" омбудсмен Украины (Уполномоченный по защите государственного языка – ред.) заявила о необходимости вдвое увеличить штраф за использование русского языка. Сейчас в переводе на российские рубли он составляет примерно 6-11 тысяч. Речь идет о законе Украины "О национальных меньшинствах" 2022 года, который Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации признан дискриминирующим русскоязычных граждан, который Москалькова назвала безнравственным, как и новую инициативу "мовного" омбудсмена.Российский омбудмен выразила решительное осуждение, призывала мировое сообщество обратить внимание на вопиющие факты культурного геноцида и принять меры по защите русскоязычного населения.Борьба с русским языком, литературой и честной общей историей продолжается на Украине в течение долгого времени. Русский язык в стране официально исключен из перечня защищенных Европейской языковой хартией. Соответствующий закон принят Радой в конце минувшего года.

