Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине
Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине
2026-03-25T10:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Языковой запрет для русскоязычных граждан Украины является актом культурного вандализма и требует внимания международной общественности. Об этом в среду заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.По ее словам, "мовный" омбудсмен Украины (Уполномоченный по защите государственного языка – ред.) заявила о необходимости вдвое увеличить штраф за использование русского языка. Сейчас в переводе на российские рубли он составляет примерно 6-11 тысяч. Речь идет о законе Украины "О национальных меньшинствах" 2022 года, который Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации признан дискриминирующим русскоязычных граждан, который Москалькова назвала безнравственным, как и новую инициативу "мовного" омбудсмена.Российский омбудмен выразила решительное осуждение, призывала мировое сообщество обратить внимание на вопиющие факты культурного геноцида и принять меры по защите русскоязычного населения.Борьба с русским языком, литературой и честной общей историей продолжается на Украине в течение долгого времени. Русский язык в стране официально исключен из перечня защищенных Европейской языковой хартией. Соответствующий закон принят Радой в конце минувшего года.
Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Языковой запрет для русскоязычных граждан Украины является актом культурного вандализма и требует внимания международной общественности. Об этом в среду заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, "мовный" омбудсмен Украины (Уполномоченный по защите государственного языка – ред.) заявила о необходимости вдвое увеличить штраф за использование русского языка. Сейчас в переводе на российские рубли он составляет примерно 6-11 тысяч. Речь идет о законе Украины "О национальных меньшинствах" 2022 года, который Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации признан дискриминирующим русскоязычных граждан, который Москалькова назвала безнравственным, как и новую инициативу "мовного" омбудсмена.
"Участвуя в обмене военнопленными, я не встречала ни одного украинского бойца, который бы не говорил на русском языке.Совершенно очевидно, что принуждение их говорить на украинском языке никак не повлияет на боевые способности. Равно, как и не скажется на деградирующей экономике. Скорее всего – наоборот", – констатировала она в своем Telegram-канале.
Российский омбудмен выразила решительное осуждение, призывала мировое сообщество обратить внимание на вопиющие факты культурного геноцида и принять меры по защите русскоязычного населения.
"В очередной раз в ранг достоинства возведены невежество, дикость и культурный вандализм. Крайнее возмущение вызывают обыски и досмотры телефонов учителей в школах Одессы в целях отыскать свидетельства общения с родителями на русском языке", – подчеркнула она.
Борьба с русским языком, литературой и честной общей историей продолжается на Украине в течение долгого времени. Русский язык в стране официально исключен из перечня защищенных Европейской языковой хартией. Соответствующий закон принят Радой в конце минувшего года.
