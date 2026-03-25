Крымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержки
Крымские поисковые организации смогут получить государственную поддержку – Константинов
Работа поисковиков в Старокарантинских каменоломнях в Керчи
© Командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские поисковики и организации, занимающиеся реабилитацией ветеранов боевых действий, смогут получить государственную поддержку. О соответствующих изменениях в законодательстве, которые были поддержаны в первом чтении на заседании Госсовета Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, которые смогут претендовать на получение государственной и муниципальной поддержки, планируется включить организации, которые занимаются поиском захоронений и непогребенных останков жертв геноцида советского народа, установлением имен погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Также, по словам спикера крымского парламента, получить поддержку смогут некоммерческие организации, занимающиеся социальной реабилитацией, трудовой адаптацией и профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий, оказанием психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий, родным героев, погибших при исполнении воинского долга.
В ноябре прошлого года Госдума РФ внесла в перечень волонтерской и благотворительной деятельности увековечение памяти жертв геноцида советского народа. По этому же закону некоммерческие организации, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших, смогут получить статус социально ориентированных.
