Крымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержки - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Крымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержки
Крымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержки - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Крымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержки
Крымские поисковики и организации, занимающиеся реабилитацией ветеранов боевых действий, смогут получить государственную поддержку. О соответствующих изменениях РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T14:10
2026-03-25T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские поисковики и организации, занимающиеся реабилитацией ветеранов боевых действий, смогут получить государственную поддержку. О соответствующих изменениях в законодательстве, которые были поддержаны в первом чтении на заседании Госсовета Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Также, по словам спикера крымского парламента, получить поддержку смогут некоммерческие организации, занимающиеся социальной реабилитацией, трудовой адаптацией и профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий, оказанием психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий, родным героев, погибших при исполнении воинского долга.В ноябре прошлого года Госдума РФ внесла в перечень волонтерской и благотворительной деятельности увековечение памяти жертв геноцида советского народа. По этому же закону некоммерческие организации, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших, смогут получить статус социально ориентированных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин расширил действие указа о волонтерстве на Крым и приграничьеКак волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости КерчьВолонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида
Крымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержки

Крымские поисковые организации смогут получить государственную поддержку – Константинов

14:10 25.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские поисковики и организации, занимающиеся реабилитацией ветеранов боевых действий, смогут получить государственную поддержку. О соответствующих изменениях в законодательстве, которые были поддержаны в первом чтении на заседании Госсовета Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, которые смогут претендовать на получение государственной и муниципальной поддержки, планируется включить организации, которые занимаются поиском захоронений и непогребенных останков жертв геноцида советского народа, установлением имен погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Также, по словам спикера крымского парламента, получить поддержку смогут некоммерческие организации, занимающиеся социальной реабилитацией, трудовой адаптацией и профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий, оказанием психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий, родным героев, погибших при исполнении воинского долга.
В ноябре прошлого года Госдума РФ внесла в перечень волонтерской и благотворительной деятельности увековечение памяти жертв геноцида советского народа. По этому же закону некоммерческие организации, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших, смогут получить статус социально ориентированных.
