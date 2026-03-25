https://crimea.ria.ru/20260325/krymskaya-politsiya-vydvorila-osuzhdennogo-za-ubiystvo-v-turtsii-migranta-1154598037.html

Крымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта

2026-03-25T07:28

крым

мвд по республике крым

мигранты

нелегальные мигранты

происшествия

правосудие

новости крыма

убийство

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_249e574296b28957465761cc78f8ff55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители выдворили из страны 26-летнего мигранта, который был объявлен в международный розыск за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Отмечается, что мужчину депортировали после освобождения из исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю и запретили въезд в страну."Процедура этапирования и депортации иностранца была осуществлена в одном из аэропортов Московской области. В ходе служебной командировки сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции, совместно с коллегами из отдельной ротой охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД по Республике Крым, обеспечили строгое соблюдение законности и безопасности на всех этапах мероприятия", - добавили в МВД.Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что Госдума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан. Также сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФГосдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцевУжесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

