Крымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Крымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта
Крымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители выдворили из страны 26-летнего мигранта, который был объявлен в международный розыск за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
"Иностранец ранее был осужден за убийство в Турции и, не отбыв назначенный срок наказания, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации. После этого он был объявлен в межгосударственный розыск", - уточнили силовики.
Отмечается, что мужчину депортировали после освобождения из исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю и запретили въезд в страну.
"Процедура этапирования и депортации иностранца была осуществлена в одном из аэропортов Московской области. В ходе служебной командировки сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции, совместно с коллегами из отдельной ротой охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД по Республике Крым, обеспечили строгое соблюдение законности и безопасности на всех этапах мероприятия", - добавили в МВД.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что Госдума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.
Также сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов.
