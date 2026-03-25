https://crimea.ria.ru/20260325/krymchane-mogut-oformit-sertifikaty-dlya-polucheniya-sredstv-reabilitatsii-1154615527.html

Крымчане могут оформить сертификаты для получения средств реабилитации

2026-03-25T21:22

крым

новости крыма

отделение социального фонда россии по республике крым

реабилитация

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149628964_0:210:1119:839_1920x0_80_0_0_9e6e1048541ca3668c0c4e05312cd041.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма с января оформили порядка 7 тысяч электронных сертификатов для получения средств реабилитации. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.Крымчане чаще всего приобретают кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, обувь, устройства для людей с нарушением слуха или зрения и специальные средства ухода, уточнили в ведомстве.Электронный сертификат могут получить граждане льготных категорий и граждане, получившие инвалидность из-за травмы на производстве или профзаболевания.По электронному сертификат сегодня можно приобрести около 300 различных видов технических средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Приобрести средство реабилитации можно уже в день активации сертификата, уточнили в пресс-службе.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, участники специальной военной операции могут протезироваться либо по линии Минобороны, либо по полису ОМС, имея на руках индивидуальную программу реабилитации.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

