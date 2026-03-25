Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях
Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях
Крым инициирует внесение изменений в законодательство РФ для улучшения качества обслуживания многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T06:40
2026-03-25T06:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крым инициирует внесение изменений в законодательство РФ для улучшения качества обслуживания многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма по итогам заседания профильного комитета об итогах реализации в республике национальных проектов за 2025 год и планах на 2026 год.По данным пресс-службы, на сегодняшний день управляющие организации обязаны дополнительно к тарифу предъявить жителям МКД соответствующую сумму НДС. Однако, согласно положениям Жилищного кодекса, управляющая организация не может повысить стоимость оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов без собрания собственников.Уточняется, что речь идет об управляющих организация, применяющих упрощенную систему налогообложения.
новости крыма, крым, жкх, жкх крыма и севастополя, ндс
Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях

Крым инициирует изменения в Жилищном Кодеке РФ в части тарифов управляющих компаний

06:40 25.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крым инициирует внесение изменений в законодательство РФ для улучшения качества обслуживания многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма по итогам заседания профильного комитета об итогах реализации в республике национальных проектов за 2025 год и планах на 2026 год.
"По итогам обсуждения было решено подготовить обращение в Правительство РФ по внесению соответствующих изменений в Налоговый и Жилищный кодексы РФ", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день управляющие организации обязаны дополнительно к тарифу предъявить жителям МКД соответствующую сумму НДС. Однако, согласно положениям Жилищного кодекса, управляющая организация не может повысить стоимость оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов без собрания собственников.
"Таким образом, управляющая организация не может повысить тарифы на сумму НДС, но обязана заплатить налог в установленные сроки, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на предприятия и снижению качества обслуживания МКД", – пояснили в Госсовете
Уточняется, что речь идет об управляющих организация, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний
Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
08:53В Крыму за год на культуру и искусство потратят 4,2 миллиарда рублей
08:39Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPN
08:24В Крым на машине – самый популярный город и цены в отелях с парковкой
08:07В России установлен срок подачи документов для зачисления в 1 класс
07:44389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами
07:36Атака на Ленобласть продолжается: горит порт и поврежден жилой дом
07:28Крымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта
07:10Как стать членом Российского военно-исторического общества в Крыму
06:40Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях
06:23Это не Украина: кто и зачем прослушивал телефон главы МИД Венгрии
06:11В Белгородской области после ракетного удара нет света, воды и отопления
05:58Массированная атака беспилотников на Ленобласть – что известно
00:01В Крыму в среду ожидается неустойчивая погода
00:00Какой сегодня праздник: 25 марта
23:25Рейд в Севастополе открыли
23:11139 дронов ликвидировали за три часа над Крымом и еще шестью регионами России
22:57Взрыв в Севастополе и новый закон о трудовом стаже для Крыма: главное за день
22:39Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
22:22Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
22:03Пятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в Подмосковье
Лента новостейМолния