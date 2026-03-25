Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях
Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях
Крым инициирует внесение изменений в законодательство РФ для улучшения качества обслуживания многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T06:40
2026-03-25T06:40
2026-03-25T06:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крым инициирует внесение изменений в законодательство РФ для улучшения качества обслуживания многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма по итогам заседания профильного комитета об итогах реализации в республике национальных проектов за 2025 год и планах на 2026 год.По данным пресс-службы, на сегодняшний день управляющие организации обязаны дополнительно к тарифу предъявить жителям МКД соответствующую сумму НДС. Однако, согласно положениям Жилищного кодекса, управляющая организация не может повысить стоимость оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов без собрания собственников.Уточняется, что речь идет об управляющих организация, применяющих упрощенную систему налогообложения.
новости крыма, крым, жкх, жкх крыма и севастополя, ндс
Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях
Крым инициирует изменения в Жилищном Кодеке РФ в части тарифов управляющих компаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крым инициирует внесение изменений в законодательство РФ для улучшения качества обслуживания многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма по итогам заседания профильного комитета об итогах реализации в республике национальных проектов за 2025 год и планах на 2026 год.
"По итогам обсуждения было решено подготовить обращение в Правительство РФ по внесению соответствующих изменений в Налоговый и Жилищный кодексы РФ", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день управляющие организации обязаны дополнительно к тарифу предъявить жителям МКД соответствующую сумму НДС. Однако, согласно положениям Жилищного кодекса, управляющая организация не может повысить стоимость оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов без собрания собственников.
"Таким образом, управляющая организация не может повысить тарифы на сумму НДС, но обязана заплатить налог в установленные сроки, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на предприятия и снижению качества обслуживания МКД", – пояснили в Госсовете
Уточняется, что речь идет об управляющих организация, применяющих упрощенную систему налогообложения.
