https://crimea.ria.ru/20260325/kak-stat-chlenom-rossiyskogo-voenno-istoricheskogo-obschestva-v-krymu-1154577501.html

Как стать членом Российского военно-исторического общества в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T07:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Практически ежемесячно ряды Крымского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РО РВИО) пополняются. Сейчас в его составе насчитывается 135 человек, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым исполнительный секретарь РО РВИО в Крыму Дмитрий Малышев.По словам Малышева, в состав отделений на местах входят ученые, политики, педагоги, краеведы, исследователи, а также представители негуманитарных профессий."Мы открыты для всех, кто любит Крым, военную историю, кто хочет заниматься военной историей, поисковой деятельностью, ее популяризацией", – сказал спикер. И добавил: "Мы стараемся каждому найти применение по его силам, по его увлечениям, чтобы всем было комфортно. Мы всегда рады новым членам. Практически каждый месяц происходит пополнение наших рядов".Для того, чтобы вступить в ряды Российского военно-исторического общества в Крыму, можно написать письмо на официальный электронный адрес регионального отделения: rvio82@rvio.org, также можно отыскать официальные страницы организации в соцсетях и "постучаться" туда, а можно зайти на официальный сайт РВИО, найти кнопочку "Стать членом РВИО", заполнить заявку и ждать ответа, пояснил исполнительный секретарь.В Крыму идет активная работа по исследованию, сохранению и популяризации военной истории России. Крымское отделение Общероссийской общественной организации "Российское военно-историческое общество" занимается научно-исследовательской работой, военно-исторической реконструкцией, издательской деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи, тем самым увековечивая память павших героев войн и сражений.В начале марта командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой рассказал, что останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи. Также останки бойца Красной армии подняли поисковики на одном из склонов самой восточной части Керченского полуострова. Их обнаружили недалеко от пляжа. Есть предположение, что это был участник Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая началась в ноябре 1943 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – ПутинЕму было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена

