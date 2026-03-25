Как стать членом Российского военно-исторического общества в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Как стать членом Российского военно-исторического общества в Крыму
Как стать членом Российского военно-исторического общества в Крыму
Как стать членом Российского военно-исторического общества в Крыму

Ряды Крымского отделения Российского военно-исторического общества постоянно пополняются

07:10 25.03.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВозложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Практически ежемесячно ряды Крымского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РО РВИО) пополняются. Сейчас в его составе насчитывается 135 человек, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым исполнительный секретарь РО РВИО в Крыму Дмитрий Малышев.
"В составе Крымского регионального отделения насчитывается 135 человек. Оно активно растет, активно развивается. Местных (городских – ред.) отделений не так давно стало десять", – рассказал спикер, отметив, что отделения очень разные и активные, отражающие специфику региона, со своими разнообразными направлениями деятельности.
По словам Малышева, в состав отделений на местах входят ученые, политики, педагоги, краеведы, исследователи, а также представители негуманитарных профессий.
"Мы открыты для всех, кто любит Крым, военную историю, кто хочет заниматься военной историей, поисковой деятельностью, ее популяризацией", – сказал спикер. И добавил: "Мы стараемся каждому найти применение по его силам, по его увлечениям, чтобы всем было комфортно. Мы всегда рады новым членам. Практически каждый месяц происходит пополнение наших рядов".
Для того, чтобы вступить в ряды Российского военно-исторического общества в Крыму, можно написать письмо на официальный электронный адрес регионального отделения: rvio82@rvio.org, также можно отыскать официальные страницы организации в соцсетях и "постучаться" туда, а можно зайти на официальный сайт РВИО, найти кнопочку "Стать членом РВИО", заполнить заявку и ждать ответа, пояснил исполнительный секретарь.
В Крыму идет активная работа по исследованию, сохранению и популяризации военной истории России. Крымское отделение Общероссийской общественной организации "Российское военно-историческое общество" занимается научно-исследовательской работой, военно-исторической реконструкцией, издательской деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи, тем самым увековечивая память павших героев войн и сражений.
В начале марта командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой рассказал, что останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи. Также останки бойца Красной армии подняли поисковики на одном из склонов самой восточной части Керченского полуострова. Их обнаружили недалеко от пляжа. Есть предположение, что это был участник Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая началась в ноябре 1943 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена
 
08:53В Крыму за год на культуру и искусство потратят 4,2 миллиарда рублей
08:39Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPN
08:24В Крым на машине – самый популярный город и цены в отелях с парковкой
08:07В России установлен срок подачи документов для зачисления в 1 класс
07:44389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами
07:36Атака на Ленобласть продолжается: горит порт и поврежден жилой дом
07:28Крымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта
07:10Как стать членом Российского военно-исторического общества в Крыму
06:40Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях
06:23Это не Украина: кто и зачем прослушивал телефон главы МИД Венгрии
06:11В Белгородской области после ракетного удара нет света, воды и отопления
05:58Массированная атака беспилотников на Ленобласть – что известно
00:01В Крыму в среду ожидается неустойчивая погода
00:00Какой сегодня праздник: 25 марта
23:25Рейд в Севастополе открыли
23:11139 дронов ликвидировали за три часа над Крымом и еще шестью регионами России
22:57Взрыв в Севастополе и новый закон о трудовом стаже для Крыма: главное за день
22:39Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
22:22Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
22:03Пятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в Подмосковье
Лента новостейМолния