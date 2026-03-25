Кабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 25.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260325/kabmin-napravit-58-mlrd-rubley-pensioneram-donbassa-i-novorossii-1154610596.html
Кабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и Новороссии
Правительство России направит около 5,8 млрд рублей на пенсионные выплаты жителям Донбасса и Новороссии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр... РИА Новости Крым, 25.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Правительство России направит около 5,8 млрд рублей на пенсионные выплаты жителям Донбасса и Новороссии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, информирует пресс-служба кабмина.
"На пенсионное обеспечение граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, будет дополнительно направлено около 5,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Благодаря средствам из федерального бюджета во втором квартале текущего года будут обеспечены выплаты пенсий, назначенных по региональному законодательству, уточнили в пресс-службе.
В прошлом году на пенсионное обеспечение жителей указанных территорий из федеральной казны было направлено свыше 23,4 млрд рублей. В I квартале 2026 года – почти 3,9 млрд рублей, добавили в кабмине.
Ранее сообщалось, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, индексация коснется более 4 миллионов россиян.
