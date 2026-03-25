Кабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и Новороссии

Правительство России направит около 5,8 млрд рублей на пенсионные выплаты жителям Донбасса и Новороссии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр... РИА Новости Крым, 25.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Правительство России направит около 5,8 млрд рублей на пенсионные выплаты жителям Донбасса и Новороссии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, информирует пресс-служба кабмина.Благодаря средствам из федерального бюджета во втором квартале текущего года будут обеспечены выплаты пенсий, назначенных по региональному законодательству, уточнили в пресс-службе.В прошлом году на пенсионное обеспечение жителей указанных территорий из федеральной казны было направлено свыше 23,4 млрд рублей. В I квартале 2026 года – почти 3,9 млрд рублей, добавили в кабмине.Ранее сообщалось, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, индексация коснется более 4 миллионов россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержкиВ Крыму обновили десятки медучреждений и строят новые приемныеПутин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан

