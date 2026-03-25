Из-за ракетной атаки обесточен Белгород - без света 450 тысяч человек
2026-03-25T09:50
09:50 25.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Из-за ракетной атаки на Белгород без света остались 450 тысяч человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ночью ВСУ нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам энергетики города Белгорода. Одномоментно ночью порядка 450 тысяч человек было без света. Это жители Белгорода и Белгородского округа, Шебекинского и Яковлевского округов. Большое количество людей испытывали перебои в подаче воды и тепла", - сообщил он.
Восстановительные работы начались практически сразу, аварийные бригады приступили к ликвидации повреждений. К этому моменту в Белгороде все детские сады и школы работают в штатном режиме. В целом все восстановительные работы займут несколько дней.
По словам Гладкова, обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне напряженной.
"Только за последние два дня 14 человек получили ранения, поэтому приняли решение: из социальных учреждений, которые находятся непосредственно вдоль границы, жителей, которые не могут сами себе оказать помощь, будем перемещать в другие регионы. Одним из первых, кто предложил свою помощь, стал Георгий Юрьевич Филимонов, губернатор Вологодской области. За что ему я лично очень благодарен", - добавил Гладков и подчеркнул, что этот регион, как и многие другие, постоянно помогает Белгородщине.
25 марта, 06:11
В Белгородской области после ракетного удара нет света, воды и отопления
