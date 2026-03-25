Из-за ракетной атаки обесточен Белгород - без света 450 тысяч человек

Из-за ракетной атаки на Белгород без света остались 450 тысяч человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

2026-03-25T09:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Из-за ракетной атаки на Белгород без света остались 450 тысяч человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Восстановительные работы начались практически сразу, аварийные бригады приступили к ликвидации повреждений. К этому моменту в Белгороде все детские сады и школы работают в штатном режиме. В целом все восстановительные работы займут несколько дней.По словам Гладкова, обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне напряженной. "Только за последние два дня 14 человек получили ранения, поэтому приняли решение: из социальных учреждений, которые находятся непосредственно вдоль границы, жителей, которые не могут сами себе оказать помощь, будем перемещать в другие регионы. Одним из первых, кто предложил свою помощь, стал Георгий Юрьевич Филимонов, губернатор Вологодской области. За что ему я лично очень благодарен", - добавил Гладков и подчеркнул, что этот регион, как и многие другие, постоянно помогает Белгородщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненыеВ МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 годаВСУ бьют по Белгородской области - четверо погибших и семеро раненых

https://crimea.ria.ru/20260325/v-belgorodskoy-oblasti-posle-raketnogo-udara-net-sveta-vody-i-otopleniya-1154597586.html

