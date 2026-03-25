Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае
Два человека получили травмы при столкновении грузового поезда с легковушкой в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службах Северо-Кавказской железной... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T09:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Два человека получили травмы при столкновении грузового поезда с легковушкой в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службах Северо-Кавказской железной дороге и Южной транспортной прокуратуры.
Авария произошла минувшей ночью на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Плаксейка Северо-Кавказской железной дороги, водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, рассказали в ведомстве.
При этом, как уточнили в пресс-службе СКЖД, машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и уйти от столкновения не получилось.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - уточнили в ведомстве.
В Южной транспортной прокуратуре по факту данного происшествия начата проверка.
"Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются", - добавили в прокуратуре.
23 марта 43-летняя женщина-водитель погибла при столкновении легковушки с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Воронежской области.
В конце февраля грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Также в феврале в Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку.
В начале февраля в Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд – в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали.
