Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае

2026-03-25T09:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Два человека получили травмы при столкновении грузового поезда с легковушкой в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службах Северо-Кавказской железной дороге и Южной транспортной прокуратуры.Авария произошла минувшей ночью на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Плаксейка Северо-Кавказской железной дороги, водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, рассказали в ведомстве.При этом, как уточнили в пресс-службе СКЖД, машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и уйти от столкновения не получилось.В Южной транспортной прокуратуре по факту данного происшествия начата проверка."Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются", - добавили в прокуратуре.23 марта 43-летняя женщина-водитель погибла при столкновении легковушки с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Воронежской области.В конце февраля грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Также в феврале в Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку.В начале февраля в Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд – в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

