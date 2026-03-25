ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе

ФСБ задержала четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T10:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства."В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы", - говорится в сообщении.Подросткам угрожали уголовной ответственностью за оказание содействия противнику, после чего их склоняли к совершению противоправных действий под предлогом "проверки антитеррористической защищенности".Возбуждены уголовные дела по статьям "террористический акт", "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство.

