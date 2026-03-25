ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе - РИА Новости Крым, 25.03.2026
ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе
ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе
2026-03-25T10:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства."В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы", - говорится в сообщении.Подросткам угрожали уголовной ответственностью за оказание содействия противнику, после чего их склоняли к совершению противоправных действий под предлогом "проверки антитеррористической защищенности".Возбуждены уголовные дела по статьям "террористический акт", "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство.
ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе

10:52 25.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанные подростки в группах знакомств в Telegram общались с девушками, по их просьбам пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. После этого с ними связывались мошенники, которые представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак.
Подросткам угрожали уголовной ответственностью за оказание содействия противнику, после чего их склоняли к совершению противоправных действий под предлогом "проверки антитеррористической защищенности".
Возбуждены уголовные дела по статьям "террористический акт", "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство.
12:16В Москве накрыли хакерскую площадку по торговле персональными данными 0:41
12:13Армия России освободила Никифоровку в ДНР
11:48Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой
11:38Часть Большой Ялты обесточена
11:31Второй день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавших
11:21Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске
10:57Часть Симферополя и пригород обесточены
10:52ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе
10:49В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
10:42ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года
10:37Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации
10:28Жительнице Севастополя грозит до 2 лет за пьяную выходку из ревности
10:21Почту России ждут системные изменения
10:15Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине
10:07На Украине будут заочно судить министра образования Крыма
09:57Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах
09:50Из-за ракетной атаки обесточен Белгород - без света 450 тысяч человек
09:40Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта
09:27Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае
09:21Россию и Белоруссию соединили электрички - сколько стоят билеты
