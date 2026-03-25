ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе
ФСБ задержала четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей... РИА Новости Крым, 25.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства."В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы", - говорится в сообщении.Подросткам угрожали уголовной ответственностью за оказание содействия противнику, после чего их склоняли к совершению противоправных действий под предлогом "проверки антитеррористической защищенности".Возбуждены уголовные дела по статьям "террористический акт", "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство.
ФСБ задержала четверых подростков за поджоги по заданию Киева в Московском регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанные подростки в группах знакомств в Telegram общались с девушками, по их просьбам пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. После этого с ними связывались мошенники, которые представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак.
Подросткам угрожали уголовной ответственностью за оказание содействия противнику, после чего их склоняли к совершению противоправных действий под предлогом "проверки антитеррористической защищенности".
Возбуждены уголовные дела по статьям "террористический акт", "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство.
