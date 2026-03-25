ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года - РИА Новости Крым, 25.03.2026
ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года
ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года
2026-03-25T10:42
ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года

ФАС не будет применять к компаниям меры за рекламу в Telegram до конца 2026 года

10:42 25.03.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ФАС до конца года продлила "период адаптации" для компаний и не будет применять меры за рекламу на платформах Telegram и Youtube. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.
"Хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут", - говорится в сообщении.
При этом ФАС анализирует содержание рекламы, даты заключения договора, введения ограничений на работу платформы и публикации рекламы, а также основания ее размещения, в том числе договоры и платежные поручения, уточнили в службе.
Ранее сообщалось, что в случае принятия Роскомнадзором решения о блокировке Telegram, WhatsApp*, VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена.
18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований федерального законодательства.
Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.
* Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
 
12:16В Москве накрыли хакерскую площадку по торговле персональными данными 0:41
12:13Армия России освободила Никифоровку в ДНР
11:48Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкой
11:38Часть Большой Ялты обесточена
11:31Второй день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавших
11:21Теракт предотвратили в университете МВД в Новороссийске
10:57Часть Симферополя и пригород обесточены
10:52ФСБ задержала четверых подростков за поджоги в Московском регионе
10:49В Крыму отчим шесть лет насиловал падчерицу – приговор суда
10:42ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года
10:37Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации
10:28Жительнице Севастополя грозит до 2 лет за пьяную выходку из ревности
10:21Почту России ждут системные изменения
10:15Культурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине
10:07На Украине будут заочно судить министра образования Крыма
09:57Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах
09:50Из-за ракетной атаки обесточен Белгород - без света 450 тысяч человек
09:40Парад тюльпанов в Большой Ялте откроется 27 марта
09:27Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае
09:21Россию и Белоруссию соединили электрички - сколько стоят билеты
Лента новостейМолния