https://crimea.ria.ru/20260325/fas-razreshila-razmeschat-reklamu-v-telegram-do-kontsa-goda-1154602536.html
ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года
2026-03-25T10:42
фас (федеральная антимонопольная служба)
telegram
новости
соцсети
мессенджеры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/64/1114216448_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_3721e85da21c93cf60b601684b7899e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/64/1114216448_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d70c676f64c0f72889ae7f3d856fb822.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ФАС до конца года продлила "период адаптации" для компаний и не будет применять меры за рекламу на платформах Telegram и Youtube. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.
"Хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут", - говорится в сообщении.
При этом ФАС анализирует содержание рекламы, даты заключения договора, введения ограничений на работу платформы и публикации рекламы, а также основания ее размещения, в том числе договоры и платежные поручения, уточнили в службе.
Ранее сообщалось
, что в случае принятия Роскомнадзором решения о блокировке Telegram, WhatsApp*, VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена.
18 февраля Роскомнадзором принято решение
о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований федерального законодательства.
Об ограничении работы мессенджера высказался
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.
* Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: