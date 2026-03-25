ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram до конца года

ФАС до конца года продлила "период адаптации" для компаний и не будет применять меры за рекламу на платформах Telegram и Youtube. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T10:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ФАС до конца года продлила "период адаптации" для компаний и не будет применять меры за рекламу на платформах Telegram и Youtube. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.При этом ФАС анализирует содержание рекламы, даты заключения договора, введения ограничений на работу платформы и публикации рекламы, а также основания ее размещения, в том числе договоры и платежные поручения, уточнили в службе.Ранее сообщалось, что в случае принятия Роскомнадзором решения о блокировке Telegram, WhatsApp*, VPN-сервисов реклама на этих ресурсах будет запрещена.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований федерального законодательства. Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.* Принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

