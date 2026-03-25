Это не Украина: кто и зачем прослушивал телефон главы МИД Венгрии - РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T06:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. За операцией с прослушиванием телефонов главы МИД Венгрии Сийярто стоят не украинцы, а представители американских и британских спецслужб в попытке достать компромат на представителей венгерской власти в преддверии выборов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Ранее стало известно, что телефон главы МИД Венгрии Петера Сийярто прослушивался иностранными спецслужбами. Сам он заявил, что содействовал этому венгерский журналист, связанный с проукраинской оппозицией в стране, и это "огромный скандал", так как является нападением на суверенитет Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поручил минюсту расследовать факт прослушки телефона Сийярто, которая велась сотрудниками украинских спецслужб, назвав это серьезным нападением на страну.По мнению Манойло, украинские спецслужбы могли быть задействованы в этой операции в той или иной степени, но провести ее сами были вряд ли способны.Отсюда и объяснение того, как были получены личные телефоны венгерского чиновника, которые выглядят очень по-детски, добавил собеседник. И не исключил, что Киев возьмет всю вину на себя, чтобы угодить Вашингтону.По словам Манойло, спецслужбы США, Великобритании и целого ряда европейских государств, которые враждебно относятся к Венгрии, используют разные пути и способы в поисках компромата на представителей венгерской власти, и этот инцидент – часть их работы по подрыву государства изнутри.Он делает вывод, что украинские спецслужбы не стоят за данным инцидентом с прослушиванием министра иностранных дел Венгрии, "что совершенно не отменяет того, что украинские спецслужбы действуют нагло и по-хамски".Петер Сийярто ранее заявил также, что "независимо от того, какие проводятся акции спецслужб, какая ведется прослушка, кому смертельно угрожают, как пытаются нарушить наше энергоснабжение", власти Венгрии не сломаются, будут отстаивать национальные интересы и сохранять суверенное национальное управление, и Венгрия "не будет воевать, не будет отдавать свои деньги украинцам и не позволит украинцам вступить в Евросоюз".Напомним глава киевского режима Владимир Зеленский ранее в марте публично пригрозил натравить боевиков ВСУ на венгерского премьера Виктора Орбана.

