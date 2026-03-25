Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Херсонщине - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Херсонщине
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Как сообщалось, 6 марта 2026 года в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать были ранены, сообщал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин, 1954 и 1962 годов рождения, эвакуировали в Крым. 17 марта один из раненных был выписан из больницы. Второго мужчину спасти не удалось, он скончался 25 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

"Преступный киевский режим атаковал дронами жилой дом в Алешках. Ранним утром в результате серии сбросов боеприпасов с БПЛА погибла женщина, а 74-летний мужчина получил тяжелые ранения. Он скончался в больнице", - сказал он.

Как сообщалось, 6 марта 2026 года в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать были ранены, сообщал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин, 1954 и 1962 годов рождения, эвакуировали в Крым. 17 марта один из раненных был выписан из больницы. Второго мужчину спасти не удалось, он скончался 25 марта.
17:52В Симферополе после столкновения машин на парковке пострадал ребенок
17:39На Украине приняли закон о подготовке школьников к войне
17:24Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти
17:22Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин
17:15Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины – Кремль
17:10Россия в любом случае добьется целей СВО - Орбан
17:06В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:03В Севастополе поврежденный от взрыва дом будут восстанавливать - Развожаев
16:52Япония получит жесткий ответ в случае поставок оружия Киеву – МИД РФ
16:43Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:38Питьевая в окраины: в поселки под Керчью протянули водовод
16:28Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:16В Севастополе остановили движение морского транспорта
16:07Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Херсонщине
15:57С красными точками на брюшке: в Крыму нашли новые виды пауков
15:42В СК подтвердили гибель считавшегося пропавшим без вести после взрыва в Севастополе
15:20В крымской больнице умер раненный при атаке ВСУ на Алешки
15:0714 россиян погибли от ударов ВСУ за минувшую неделю
14:58Тихон выразил соболезнования в связи с гибелью многодетной матери в Севастополе
14:51В Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
Лента новостейМолния