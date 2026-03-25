Часть Симферополя и пригород обесточены
Часть Симферополя и четыре населенных пункта в пригороде обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T10:57
крым, новости крыма, симферополь, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗамена ламп в фонарях уличного освещения. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и четыре населенных пункта в пригороде обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
Так, в зону отключения попали улицы 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Аральская, Залесская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также микрорайон Фонтаны.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Симферопольском районе обесточены населенные пункты: Раздолье, Николаевка, Винницкое, Петровка. Энергетики также работают над устранением аварий.
