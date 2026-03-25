Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИД
Агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу атаками на АЭС "Бушер" – МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Инициаторы атаки вблизи АЭС "Бушер" в Иране специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе, чтобы сокрыть свои преступные действия. Об этом говорится в заявлении МИД России.
Как отметили в дипведомстве, несмотря на оставшиеся голословными заверения президента США Дональда Трампа о том, что 23 марта он отдал приказ на пять дней приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер".
"Крайне возмущены этим безрассудным, безответственным проявлением губительного курса. Впечатление такое, что агрессоры специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе с целью сокрытия и оправдания своих преступных деяний, уже повлекших многочисленные невинные жертвы среди мирного иранского населения", - говорится в заявлении МИД России.
Как отметили в министерстве, попадание по АЭС "Бушер" неминуемо приведет к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям.
"Только чудом пока не произошло трагедии. Однако удары наносятся все ближе к действующему энергоблоку. Жизнь персонала станции, в том числе российских специалистов, под постоянной угрозой. Для нас это категорически неприемлемо", - подчеркнули в МИД.
Российское дипведомство требуем от тех, кто безрассудно, безответственно и немотивированно напал на Иран, вернуться к благоразумию, прекратить неспровоцированную агрессию, включая удары по иранской ядерно-энергетической инфраструктуре, а также расположенным в непосредственной близости от нее объектам.
АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
