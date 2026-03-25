Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИД

Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИД - РИА Новости Крым, 25.03.2026

Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИД

Инициаторы атаки вблизи АЭС "Бушер" в Иране специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе, чтобы сокрыть свои преступные действия. Об... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T21:01

2026-03-25T21:01

2026-03-25T21:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Инициаторы атаки вблизи АЭС "Бушер" в Иране специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе, чтобы сокрыть свои преступные действия. Об этом говорится в заявлении МИД России.Как отметили в дипведомстве, несмотря на оставшиеся голословными заверения президента США Дональда Трампа о том, что 23 марта он отдал приказ на пять дней приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер".Как отметили в министерстве, попадание по АЭС "Бушер" неминуемо приведет к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям. Российское дипведомство требуем от тех, кто безрассудно, безответственно и немотивированно напал на Иран, вернуться к благоразумию, прекратить неспровоцированную агрессию, включая удары по иранской ядерно-энергетической инфраструктуре, а также расположенным в непосредственной близости от нее объектам.АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иран

россия

аэс "бушер", министерство иностранных дел рф (мид рф), безопасность, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, россия, новости